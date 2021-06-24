"صحة النواب" تلتقى رئيس جامعة السادات لإنشاء مستشفى بداخلها

أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالنواب خلال لقائها مع الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات إنها حريصة على أحياء إنشاء مستشفى جامعي لجامعة مدينة السادات وخاصة مع رؤية الدولة لتطوير المدن الجديدة وتوفير كافة الخدمات الطبية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي من خلال مقترحين الأول بناء مستشفى من هيئة المجتمعات العمرانية على مساحة ١٣ فدان بوسط مدينة السادات وينقصها الاعتماد المالي من وزارة الإسكان و عرض اخر بتخصيص مبنى متكامل على مساحة على ٥ أفدنة بمساحة مباني ٢٨٠٠ متر بمنطقة وادى النطرون تحتوى على ١٤٤ سريرا و ٢٥ سريرا عناية وقف خيرى للدكتور صلاح عطية رحمة الله عليه.

وقالت سرور أنها سوف تتقدم بطلب إحاطة عاجل بالتنسيق مع السادة النواب عن دائرة السادات لتوفير الاعتمادات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية لبناء مستشفى جامعي المحور المركزي رقم (٢) بمدينة السادات من خلال الكتلة البرلمانية لنواب محافظة المنوفية.

وقد حضر اللقاء السادة النواب : النائب أيمن معاذ و النائب احمد أبو زيد والنائب أحمد بهاء شلبي والمحاسب احمد مرجان رئيس مجلس أمناء مدينة السادات لبحث اخر التطورات لإنشاء المستشفى الجامعي لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي مدينة السادات والمواطنين على الطريق الصحراوي.