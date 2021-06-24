محافظ أسوان يعلن إطلاق كومباوند اللوتس على عمارات الإسكان المتميز

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إطلاق إسم " كمباوند اللوتس " على هذا المشروع السكني الضخم حيث تم تسليم 644 وحدة سكنية في التجمعين الأول والثاني ما بين التشطيب الكامل والنصف تشطيب ، فيما تم تجهيز 552 وحدة سكنية للتسليم بعد قيام إحدى شركات المقاولات بتلافى كافة الملاحظات وإستكمال النواقص داخل الشقق وهو الذى يتوازى مع قيام شركة المحمودية بالتنسيق مع إتحاد ملاك هذه الوحدات لإستكمال أعمال التشطيب والمصاعد الكهربائية ومداخل الرخام وغيرها حيث جاء ذلك فى خطوة جادة لإنهاء معاناة 2118 أسرة أنتظرت لمدة 12 عام لتسلم وحداتها السكنية بمشروع عمارات الإسكان المتميز بمنطقة حي العقاد .

جاء ذلك أثناء قيام اللواء أشرف عطية بجولة تفقدية داخل التجمعين الأول والثاني يرافقه الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ومسئولي الجهات التنفيذية ، وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بإختيار مواقع لمجمع الخدمات في مكان متميز بعيداً عن العمارات السكنية حتى لا تسبب أي ضوضاء أو مضايقات للسكان حيث ستضم مسجد على مساحة ألفين م2 وهايبر وغيرها من الخدمات الأخرى .

ولفت أشرف عطية إلي أنه تم إنهاء ترفيق التجمع الأول بالكامل من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغاز طبيعي وإتصالات ، فيما متبقي في التجمع الثاني توصيل الغاز الطبيعى بعد إمداد الشركة بخرائط مساحية للمنطقة ، كما أنه تم الإتفاق مع الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على البدء في تنفيذ الحل الدائم لتوفير مياه الشرب لعمارات اللوتس بإنشاء خزان علوى في موقع مناسب مع ربطه بالشبكات المتصلة بمحطة جبل شيشة .

وشدد أشرف عطية على رفع التراكمات ومخلفات البناء تمهيداً لتنفيذ اللاندسكيب وحدائق عامة وأماكن ترفيهية متميزة وهو الذى يتوازى مع البدء في تنفيذ طريق يربط بين التجمعين الأول والثاني وأيضاً طريق السادات البديل الشلال / المحمودية حيث جارى وضع طبقة الأساس يعقبه الرصف بطول 400 متر وبعرض 16 متر ، موجهاً إلي إستكمال أعمال التكاسي والسلالم للربط بين مواقع العمارات ذات المناسيب المختلفة .

كما أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بالتنسيق مع شركة كهرباء مصر العليا للنقل لتحويل خطوط الضغط العالي للكهرباء إلي بلدورات لحماية المواطنين ولخلق مساحات إضافية تساهم في إنشاء خدمات أخرى تصب في صالح الحاجزين .

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