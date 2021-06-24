التعليم تتعاقد مع جهة سيادية لـ تركيب كاميرات مراقبة بلجان امتحانات الثانوية العامة
تجري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا ، استعداداتها لتجهيز كافة أعمال امتحانات الثانوية العامة ، حيث تعاقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع جهة سيادية لتنفيذ منظومة تركيب وتشغيل كاميرات مراقبة لأعمال امتحانات الثانوية العامة في جميع اللجان.
وفي هذا الإطار أصدرت وزارة التربية والتعليم ، تعليمات رسمية للمدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بها (كلجان سير) ، بضرورة فتح المدارس خلال الفترة الحالية لمندوبي الجهة السيادية للعمل بالمدارس على مدار الـ 24 ساعة حتى تتمكن هذه الجهة السيادية من انهاء الاعمال المنوطة بها لمراقبة وتنظيم اعمال امتحانات الثانوية العامة
وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك إجراءات تأمين صارمة ستطبق في امتحانات الثانوية العامة النهائية، ستتكلف تكلفة باهظة بتعاون أجهزة الدولة.
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل إجراءات التأمين الصارمة التي ستطبق في لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام :
حيث قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن امتحانات الثانوية العامة 2021 سواء كانت إلكترونية أو ورقية، وستكون خالية تماما من الغش بنسبة 99%، وبالتالي سيظهر المستوى الحقيقي لكل طالب.
وشدد وزير التربية والتعليم، على أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستكون امتحانات فيها منافسة شريفة ، تضمن تكافؤ الفرص ، ولن يكون بها مشاكل تقنية ولا مشاكل غش.
إجراءات مكافحة الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة
وأضاف الوزير "هناك قانون جديد أقره مجلس الوزراء لمكافحة الغش في الامتحانات، لافتًا إلى أن أبرز الإجراءات التي سيتم محاربة الغش بها هذا العام تتمثل فيما يلي :
- سيتم تفتيش طلاب الثانوية العامة بالعصا الالكترونية أكثر من مرة لضبط الموبايلات و وسائل الغش
- ستكون لجان الامتحانات مراقبة بالكاميرات
- سيتم الاستعانة بمراقبين أفراد من خارج منظومة المدرسة.
- سيتم منع الطلاب من الدخول إلى لجان الامتحانات بالموبايلات او بأي وسائل إلكترونية تساعد على الغش
- لن يتم السماح لطلاب الثانوية العامة بالولوج الى الانترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان
- سيتم منع وجود الموبايلات مع المراقبين في اللجان
- سيتم طباعة كراسات الأسئلة والبابل شيت في مطابع الجهات السيادية
- ستتولى الجهات الأمنية تأمين عملية نقل الأسئلة والبابل شيت إلى لجان الامتحانات
- هناك علامات تأمينية سرية موجودة على أوراق الأسئلة و البابل شيت وعلى شاشة امتحان التابلت أيضا لضبط أي محاولة غش من صاحب الامتحان.
- سيتم تطبيق قانون الغش بعقوباته المغلظة
- أي طالب سيحاول عمل اختراق إلكتروني او تهكير لنظام عمل التابلت او تشغيل اي تطبيقات من الممنوعة عليه سيعامل معاملة الطالب الغشاش وتطبق عليه العقوبات.
- الجهات الأمنية ستقوم بعمل كردون أمني لمنع تجمعات الأهالي حول لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام.