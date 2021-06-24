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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط 13046 شخص لعدم الالتزام بـ ارتداء الكمامات

صدى البلد

واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

ضبط 12963 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (13046) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية.

كما قامت أجهزة وزارة الداخلية، في تحرير محاضر التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12979) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (67) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (997) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (268) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1912) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى إستمرار حملات وزارة الداخلية، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .

الداخلية اخبار الحوادث الكمامات غرامة الكمامات قرار مجلس الوزراء

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