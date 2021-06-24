عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دخلت المياة الأوكرانية.. أول تعليق لرئيس الوزراء البريطاني بشأن حادثة المدمرة

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

علق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على حادثة خرق مدمرة Defender البريطانية حدود روسيا، قائلًا إن لندن لم تعترف بضم موسكو لشبه جزيرة القرم.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال جونسون اليوم الخميس، إن المدمرة البريطانية تعمل بشكل قانوني في المياه الدولية، مضيفا “أعتقد أنه كان من العادي تماما استخدامها”.

استفزاز متعمد.. الكرملين يتوعد بالرد بعد حادثة المدمرة البريطانية

بريطانيا تنفي إطلاق روسيا طلقات تحذيرية باتجاه سفينتها في البحر الأسود

وأشار “النقطة المهمة هي أننا لا نعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم”، لافتا إلى أن المدمرة البريطانية دخلت المياه الأوكرانية وليست الروسية

وكانت الرئاسة الروسية "الكرملين" أعربت في وقت سابق من اليوم الخميس، عن أسفها وقلقها إزاء حادثة خرق مدمرة Defender البريطانية حدود البلاد، واصفة إياها بأنه استفزاز متعمد وانتهاك للقانون الدولي.

استفزاز

وحسب ما نقلته وسائل إعلام متفرقة، قال الكرملين إن "اختراق المدمرة البريطانية مياهنا الإقليمية عمل استفزازي"، مؤكدًا أن القوات الحدودية ستواصل الرد بصرامة على هذه الأفعال بما يتناسب مع القانون الدولي.

وأبدى الكرملين أمله في عدم تكرار الاستفزازات من جانب بريطانيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، الخميس، أكدت استدعاء السفير البريطاني إلى مقر الوزارة اليوم على خلفية حادثة البحر الأسود.

وقالت روسيا، إن الحوادث مثل واقعة خرق المدمرة Defender البريطانية حدودها البحرية قبالة القرم تهدد بـ"عواقب وخيمة"، متعهدة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان أمنها.

انتهاك حدود روسيا
وحذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أمام الصحفيين اليوم، الخميس، "كل من ينتهك حدود روسيا تحت ذريعة حرية الملاحة" من القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية، مؤكدا: “أمن بلدنا على سلم الأولويات”.

وتابع ردا على سؤال عن الخطوات التي تستطيع روسيا اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، لاسيما مع الشركاء الأمريكيين: "يمكننا أن ندعو إلى سيادة العقلانية ونطالب باحترام القانون الدولي، وإذا لم ينفع ذلك فيمكننا أن نقصف، وليس خط مسار الهدف، بل والهدف نفسه، إذا لم يفهم زملاؤنا (مطالبنا)".

يأتي ذلك بعد يوم من إطلاق قوات للجيش الروسي طلقات تحذيرية باتجاه المدمرة Defender البريطانية بعد أن خرقت هذه السفينة الحربية حدود روسيا قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، فيما نفت بريطانيا الأمر.

رئيس الوزراء البريطاني جونسون المدمرة البريطانية شبه جزيرة القرم المياه الأوكرانية روسيا

ترشيحاتنا

الداخلية تستعد لإطلاق المرحلة الـ ١٨ من مبادرة "كلنا واحد"

من هو جون مكافي مخترع أشهر برنامج لمكافحة الفيروسات الإلكترونية

أستاذ علم الفيروسات: أعراض متحور كورونا دلتا تشبه البرد واللقاحات تسيطر عليه

افتتاح السفارة في القدس.. ماذا قال رئيس وزراء إسرائيل لـ رئيس هندوراس؟

سكن لكل المصريين.. الإسكان تستعد لطرح المرحلة الثانية بمساحات مختلفة

التصديري للصناعات الهندسية: 72% ارتفاعًا في صادرات مايو 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة قوية.. الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع علي زين

حوادث القطارات عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لحادث محطة مصر.. شاهد

الصحة: السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات تطعيم كورونا المعتمدة من الصحة العالمية والدواء المصرية

ضربة موجعة لـ الترجي قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تحرك برلماني لغلق المواقع الإباحية على جميع المنصات في مصر

10 فئات معفاة من المصروفات الدراسية بـ العام الجديد| تفاصيل

حطها في الثلاجة.. تفاصيل مقتل سيدة علي يد عشيقها بالإسماعيلية

شرط وحيد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملات زمان.. ريال السلطانة المصرية وحكاية العملة ذات التاريخ الهجري

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

أعراض مرض الأميبات وطرق علاجه

الإسكان تنشط.. حملات موسعة لضبط المخالفات ومنع العشوائيات في الشروق.. وطرح 45 محلاً تجارياً و17 وحدة و4 صيدليات بالقاهرة وأسيوط الجديدة

فيديو

فيديوجراف.. صناعة بطاريات الجرافين ..ثورة صناعية في الطريق

فيديو جراف.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ