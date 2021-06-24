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رئيس التحرير
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شهاب: آمل أن يشكل مركز كميت إضافة في تسوية النزاعات الدولية| فيديو

صدى البلد

قال الدكتور مفيد شهاب عضو هيئة الدفاع المصرية في قضية طابا إننا اليوم نشهد إنشاء مركز كميت التحكيم الدولي، الذى يعتبر الحدث الأهم في تاريخ تسوية النزاعات الدولية وسيادة القانون والتحكيم، معقبا "آمل أن يعطي صورة متميزة لمعنى التحكيم، وذلك لأن التحكيم لا يعتبر بديلا عن القضاء، وإنما داعم ومخفف لأعبائه.

وأضاف الدكتور مفيد شهاب خلال كلمته بحفل تدشين مركز كميت للتحكيم الدولي، أن أحد العوامل الهامة لنجاح التحكيم أن يكون القائمون عليه من النخبة المتميزة، الذين لا يتحركون إلا بضمير حي، ولا يسود أى من تفكيرهم وعملهم وتصرفاتهم سوي تحقيق العدالة وسيادة القانون.

وأشار الدكتور مفيد شهاب، إلى أنه ينظر إلى مراكز التحكيم التي أنشئت على أنها رافد من روافد إحقاق الحق، وسيادة القانون ورفع الظلم، كما أن التحكيم ليس وسيلة للالتحاق بها لمجرد العمل كمحققين أو محامين.

وأوضح الدكتور مفيد شهاب، "لدينا تجارب متميزة في التحكيم، ومنها: مركز غرفة التجارة الدولية في باريس ومركز واشنطن لتسوية نزاعات الاستثمار والمركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القاهرة، وحتى أنه تم إنشاء العديد من مراكز التحكيم التي كانت عبارة عن "حبر على ورق".

وأكد، "لدي ثقة كاملة وتفاؤل شديد مع هذه القمة من رجال القانون، الذين يتولون مسئولية "كيمت"،  اعتبارا من اليوم، حيث أن مسؤولية هذا المركز ممثلة في الدكتور أحمد فتحي سرور ورجل الأعمال القائم على رعاية هذا العمل محمد أبو العينين، إضافة إلى وجود قمم من المستشارين ورجال القانون أعضاء مجلس الأمناء والإدارة، الذين سيشكلون إضافة في عالم تسوية النزاعات الدولية".

تسوية النزاعات الدولية قضية طابا مركز كميت التحكيم الدولي التحكيم الدولي مفيد شهاب

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