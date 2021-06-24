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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انجاز طبي..

نجاح زراعة أول مضخة باكلوفين لعلاج الشلل التيبسي لطفل بمستشفى جامعة القناة

أثناء إجراء العملية
أثناء إجراء العملية

شهدت مستشفي جامعة قناة السويس بمدينة الاسماعيلية، إنجاز طبي جديد لعلاج مرضي الشلل بالباكلوفين تحت رعاية الدكتورة مروة عرابي مدير مستشفي جامعة قناة السويس، وبدعم الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وبإشراف الدكتور عادل حسن المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة.


من جهتها كشفت مروة عرابي، فى تصريحات خاصة، عن نجاح عملية زراعة اول مضخة باكلوفين لعلاج الشلل التيبسي لطفل يبلغ من العمر ١٢ عاما يعاني من شلل تيبسي بالطرفين السلفيين ولأول مرة تجري هذة العملية بالمستشفيات الجامعية خارج محافظة القاهرة ودائما تسعي وتستمرمستشفيات جامعة قناة السويس بتقديم الخدمة الطبية الفائقة للمرضي، وفقا لأحدث المعايير العالمية للعلاج.


وقام الفريق طبي بقيادة الدكتورة مروة عرابي مدرس المخ والأعصاب والدكتور محمد ندي استشاري جراحة المخ والاعصاب بزراعة اول مضخة للباكلوفين لطفل مريض يبلغ من العمر ١٢ عام، يعاني من شلل تيبسي بالطرفين السلفيين، بتكلفة مائتان و خمسون ألف جنيها دون تحمل المريض أي نفقات.


وأشارت مدير المستشفى الجامعي إلى أن الطفل، حضر إلى المستشفي، وهو يعاني من شلل تيبسي، وصعوبة بالحركة، كما تم تقييم الحالة وعمل اختبار للباكلوفين.


وعلي الفور قامت إدارة مستشفي جامعة قناة السويس بتوفير مضخة الباكلوفين للطفل وتم زراعتها
وهو الآن بحالة جيدة.

الاسماعيلية المخ والاعصاب حالة جيدة شلل تيسي جامعة قناة السويس مدينة الإسماعيلية الشلل التيبسي

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