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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس متهم بابتزاز ربة منزل في الشرقية

صدى البلد

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بابتزاز طليقته بصور خاصة لهم أثناء فترة زواجهما، وإرسال عبارات سب وقذف من خلال هاتفه المحمول لها عبر تطبيق الواتس آب، لإجبارها على التنازل على القضايا التى أقامتها ضده للمطالبة بحقوقها، ووجهت النيابة العامة له اتهام إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

 

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم ثان الزقازيق، يفيد ورود بلاغا من ربة منزل تتهم فيه طليقها "م س ح" 36 سنه مقيم دائرة القسم، بتهديدها بالتشهير بها، وإرساله صور شخصية لهما سويا أثناء فتره الزواج، وعبارات مسيئة من خلال تطبيق الواتس آب، عبر هاتفها المحمول، لإجبارها عن التنازل على القضايا التي أقامتها ضده بعد الطلاق للمطالبة بحقوقها.

 

وتبين من تحريات ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه بابتزاز طليقته من خلال هاتفه المحمول، وتم القبض عليه وإحالته الي النيابة العامة وتحرير المحضر رقم 48 أحوال قسم ثان.

 

وعلي جانب أخر فقد أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار والتربح من عملائهم بدائرة مركز الزقازيق. 

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي مدير أمن الشرقية ، إخطارا من مدير المباحث الجنائية ، يفيد تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط كلا من " ك . ص " 41 سنه ميكانيكي ، و " أ . خ  " 26 سنة عاطل ،مقيمان دائرة مركز الزقازيق، خلال استقلالهما سيارة قيادة الأول.

 

المشدد 5 سنوات لمتهمين بالاتجار في المخدرات في الشرقية

وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي لفافة تحوي نبات البانجو المخدر ومبلغ مالي، وبتفتيش الثاني عثر بحوزته علي لفافة مماثلة ومبلغ مالي، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي 3 لفافات لذات المخدر، وبمواجهة المتهمين أقرو بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة التجارة.

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

حبس طليقة ضبط ربة منزل امن الشرقية الجنائية مكافحة

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