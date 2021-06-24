محافظ أسوان يعلن إجراء اختبارات سباق الأوائل فى 4 يوليو

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه سيتم إجراء أختبارات محايدة للطلاب والطالبات (الراغبين) في الدخول لسباق الأوائل من أجمالى 424 حصلوا على الدرجة النهائية 280 درجة لتحفيز وتشجيع الطلاب المتميزين، حيث ستشمل الأختبارات 6 أسئلة للمواد الدراسية التي تم الإمتحانات فيها بعد تقديم الطالب أو الطالبة برغبته في الإختبار بالمدرسة التي يتبعها وتحدد يوم الأختبار لجميع الطلاب المتقدمين للإختبار ليكون يوم الأحد الموافق 4 يوليو المقبل .

ويأتى ذلك من أجل إعداد قائمة الشرف لتكريم الأوئل من الحاصلين على الدرجات النهائية بنتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2020/2021 .

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ولفت اللواء أشرف عطية إلى أنه تم وضع منظومة مشددة لأختبارات الأوائل حتى يحصل كل طالب على حقه كاملاً حيث تم إعداد لجان محكمة ستكون مكونة من رؤساء لجان ومراقبين من خارج المركز أو المدينة التي ستكون بها اللجنة ، كما أنه سيتم إعداد كنترول بإشراف من المحافظة .

وشدد محافظ أسوان بأنه سيتم تواجد جميع قيادات المحافظة بكافة اللجان المحددة ، موضحاً بأن لجان أختبارات الأوئل تم تحديدها وهى لجنة إدارة أسوان التعليمية بمدرسة الفصول الإعدادية الملحقة ( التجريبية ) المخصصة لإختبار 99 طالب وطالبة ، وأيضاً لجان إدارت دراو و كوم أمبو ونصر النوبة التعليمية بمدرسة مجمع محمد محمود القهمورى للغات بكوم أمبو والمخصصة لإختبار 56 طالب وطالبة ، بجانب لجنة إدارة إدفو التعليمية بمدرسة إدفو الإعدادية الحديثة والمخصصة لإختبار 269 طالب وطالبة .

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إطلاق إسم " كمباوند اللوتس " على هذا المشروع السكني الضخم حيث تم تسليم 644 وحدة سكنية في التجمعين الأول والثاني ما بين التشطيب الكامل والنصف تشطيب ، فيما تم تجهيز 552 وحدة سكنية للتسليم بعد قيام إحدى شركات المقاولات بتلافى كافة الملاحظات وإستكمال النواقص داخل الشقق وهو الذى يتوازى مع قيام شركة المحمودية بالتنسيق مع إتحاد ملاك هذه الوحدات لإستكمال أعمال التشطيب والمصاعد الكهربائية ومداخل الرخام وغيرها ، في خطوة جادة لإنهاء معاناة 2118 أسرة أنتظرت لمدة 12 عام لتسلم وحداتها السكنية بمشروع عمارات الإسكان المتميز بمنطقة حي العقاد .

جاء ذلك أثناء قيام اللواء أشرف عطية بجولة تفقدية داخل التجمعين الأول والثاني يرافقه الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ومسئولي الجهات التنفيذية ، وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بإختيار مواقع لمجمع الخدمات في مكان متميز بعيداً عن العمارات السكنية حتى لا تسبب أي ضوضاء أو مضايقات للسكان حيث ستضم مسجد على مساحة ألفين م2 وهايبر وغيرها من الخدمات الأخرى .