حبس الطالب المعتدى علي زميله 4 أيام .. ووالدته: مريض نفسي وبيتعالج

بسبب التنمر

قرّرت نيابة منوف حبس الطالب المعتدى علي زميله بسكين مطبخ داخل لجنة الامتحانات بهندسة منوف بجامعة المنوفية بسبب التنمر.

جاء ذلك عقب القبض عليه من الحرم الجامعي وتسليمه للشرطة فيما أكدت والدته في التحقيقات أن نجلها يعاني من مرض نفسي ويتم علاجه ويتناول علاج نفسي.

فيما أجمع عدد من الطلاب أن الطالب المتهم طيب للغاية وما حدث كان بسبب التنمر عليه لأنه هزيل الجسد.

وشهدت كلية هندسة منوف بجامعة المنوفية واقعة مؤسفة عقب تعدى طالب بالفرقة الأولي بالكلية علي زميله بسكين مطبخ أثناء أداء الامتحانات وداخل لجنة الامتحان.

حيث فوجئ المراقبون بقيام طالب بطعن زميله بسكين مطبخ عقب ربع ساعة من بدء الامتحان حيث سدّد له 5 طعنات مُرددًا "أنا راجل .. أنا راجل".

حيث سادت حالة من الهيستريا بين الطلاب حيث أغرق الدماء أرض اللجنة الامتحان، فيما تم نقل الطالب المصاب إلي المستشفي حيث يتم إجراء عمليات جراحية له.

وقال عدد من الطلبة، إن المتهم طالب بالفرقة الأولي حيث إنه هزيل الجسم وكان الطلاب دائمين التنمر عليه بسبب جسده النحيل وكان الطالب المعتدى عليه هو صاحب التنمر عليه حيث كان يقود مجموعة من الطلبة للتنمر علي المتهم.

فيما قرّر عميد كلية الهندسة التحقيق في الواقعة وتم تسليم الطالب المتهم لقسم الشرطة للتحقيق معه في الواقعة.