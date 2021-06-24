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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم لطلاب الثانوية العامة: إهتموا بالامتحانات الموجودة على موقعنا وتجاهلوا النماذج المزيفة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من تداول نماذج امتحانية مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” ، على انها نماذج لتدريب طلاب الثانوية العامة قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم : يرجى الالتزام بالنماذج الامتحانية الواردة على موقع وزارة التربية والتعليم فقط ، وعدم الانسياق وراء أي امتحانات أخرى متداولة لعدم حدوث تداخل بين النماذج الامتحانية الحقيقية والمزيفة.

 

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع امتحانات الثانوية العامة التجريبية ، متاحة على موقع وزارة التربية والتعليم بـ إجاباتها .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على جروب محبي طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب  : امتحانات الثانوية العامة التجريبية التي يؤديها طلاب الثانوية العامة من المنازل اليوم ،  موجودة على موقع وزارة التربية والتعليم للتدريب والتعرف على الأسئلة ومواصفاتها 

وأضاف وزير التربية والتعليم : يمكن لمن يهمه الأمر تحميل امتحانات الثانوية العامة واجاباتها من خلال الدخول على الرابط التالي https://moe.gov.eg/ar/june_test2021_3sec/

ويستأنف طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021 ، امتحانات الثانوية العامة التجريبية التي يتم تأديتها بنظام الأسئلة الجديد .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يؤدي طلاب الثانوية العامة من اليوم باقي امتحانات الثانوية العامة التجريبية ، في المنزل وليس في لجان داخل المدارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن هذا يأتي بهدف تقليل عدد أيام تواجد طلاب الثانوية العامة في المدارس

جدول امتحانات الثانوية العامة التجريبية التي سيتم تأديتها من المنزل 

- الخميس 24 يونيو 2021 : الفلسفة وعلم النفس لطلاب الشعبة الأدبية - و الفيزياء والكيمياء لطلاب العلمي 
-  الجمعة 25 يونيو 2021 :  الجيولوجيا لطلاب علمي علوم -  و الجبر والهندسة الفراغية لطلاب علمي رياضة - والجغرافيا لطلاب الادبي.
-  السبت 26 يونيو 2021 : اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب - و التفاضل والتكامل لطلاب علمي رياضة 
- الاحد 27 يونيو 2021 : الديناميكا لطلاب علمي رياضة - اللغة الأجنبية الثانية لطلاب جميع الشعب
- الاثنين 28 يونيو 2021 : اللغة العربية لجميع الشعب

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