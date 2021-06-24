عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تتوعد روسيا: سنتعامل مع استدعاء سفيرنا في الوقت المناسب

بريطانيا
بريطانيا

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، أنها ستتعامل مع استدعاء سفيرها لدى روسيا في الوقت المناسب.

وحسب وسائل إعلام متفرقة، قالت بريطانيا إنه من حق المدمرة التابعة لها أن تعبر سلميًا داخل المياه الإقليمية الأوكرانية كما فعلت أثناء حادث البحر الأسود دون إخطار مسبق.

بريطانيا تنفي إطلاق روسيا طلقات تحذيرية باتجاه سفينتها في البحر الأسود

دخلت المياة الأوكرانية.. أول تعليق لرئيس الوزراء البريطاني بشأن حادثة المدمرة

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، علق على حادثة خرق مدمرة Defender البريطانية حدود روسيا، قائلًا إن لندن لم تعترف بضم موسكو لشبه جزيرة القرم.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال جونسون اليوم الخميس، إن المدمرة البريطانية تعمل بشكل قانوني في المياه الدولية، مضيفا “أعتقد أنه كان من العادي تماما استخدامها”.

وأشار “النقطة المهمة هي أننا لا نعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم”، لافتا إلى أن المدمرة البريطانية دخلت المياه الأوكرانية وليست الروسية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، الخميس، أكدت استدعاء السفير البريطاني إلى مقر الوزارة اليوم على خلفية حادثة البحر الأسود.

وقالت روسيا، إن الحوادث مثل واقعة خرق المدمرة Defender البريطانية حدودها البحرية قبالة القرم تهدد بـ"عواقب وخيمة"، متعهدة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان أمنها.

انتهاك حدود روسيا

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أمام الصحفيين اليوم، الخميس، "كل من ينتهك حدود روسيا تحت ذريعة حرية الملاحة" من القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية، مؤكدا: “أمن بلدنا على سلم الأولويات”.

وتابع ردا على سؤال عن الخطوات التي تستطيع روسيا اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، لاسيما مع الشركاء الأمريكيين: "يمكننا أن ندعو إلى سيادة العقلانية ونطالب باحترام القانون الدولي، وإذا لم ينفع ذلك فيمكننا أن نقصف، وليس خط مسار الهدف، بل والهدف نفسه، إذا لم يفهم زملاؤنا (مطالبنا)".

يأتي ذلك بعد يوم من إطلاق قوات للجيش الروسي طلقات تحذيرية باتجاه المدمرة Defender البريطانية بعد أن خرقت هذه السفينة الحربية حدود روسيا قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، فيما نفت بريطانيا الأمر.
 

بريطانيا روسيا السفير الروسي بوريس جونسون المدمرة البريطانية شبه جزيرة القرم

ترشيحاتنا

صاحب أخر خسارة.. تاريخ مقلق للأهلى مع أليوم نيانت حكم مباراة الترجي

خاص.. عمر كمال يروى تفاصيل موقف غريب مع أحد المعجبين| فيديو

أداء متباين لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع

التعليم لطلاب الثانوية العامة: إهتموا بالامتحانات الموجودة على موقعنا وتجاهلوا النماذج المزيفة

الرقابة على الصادرات والواردات تُصدر 10921 شهادة منشأ للمصدرين لبريطانيا خلال 6 أشهر

أسعار و مواصفات تويوتا راف فور موديل 2021 فى السعودية | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة قوية.. الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع علي زين

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

التعليم تتعاقد مع جهة سيادية لـ تركيب كاميرات مراقبة بلجان امتحانات الثانوية العامة

الصحة: السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات تطعيم كورونا المعتمدة من الصحة العالمية والدواء المصرية

ضربة موجعة لـ الترجي قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حوادث القطارات عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لحادث محطة مصر.. شاهد

شرط وحيد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.. تعرف عليه

تحرك برلماني لغلق المواقع الإباحية على جميع المنصات في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها اللب الأبيض.. أطعمة تساعد على فقدان الوزن سريعا

عملات زمان.. ريال السلطانة المصرية وحكاية العملة ذات التاريخ الهجري

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

أعراض مرض الأميبات وطرق علاجه

فيديو

منها تعاطى المخدرات.. حالات إنهاء خدمة الموظفين من العمل

فيديوجراف.. صناعة بطاريات الجرافين ..ثورة صناعية في الطريق

فيديو جراف.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

المزيد

ساحة رأي

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ