الاتحاد الأوروبي يقترح تحديث منظمة الجمارك العالمية لتعزيز دورها في مواكبة تطورات التجارة الدولية

يقدم الاتحاد الأوروبي اليوم، لأول مرة مبادرته لإصلاح واسع النطاق لمنظمة الجمارك العالمية (WCO) ، التي تعد بمثابة المنتدى العالمي لصياغة المعايير الدولية والعمل المشترك في مجال الجمارك.

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان اليوم /الخميس/ - أن المبادرة الأوروبية ستساعد في تعزيز مكانة منظمة الجمارك العالمية كمؤسسة رئيسية متعددة الأطراف وتساعدها على معالجة التطورات في بيئة التجارة الدولية المتغيرة باستمرار بشكل أكثر فعالية، مع دعم التحولات الخضراء والرقمية.

وسيتم تقديم مبادرة الاتحاد الأوروبي إلى جميع أعضاء منظمة الجمارك العالمية في جلسة مجلس منظمة الجمارك العالمية التي تبدأ اليوم.

ويرى الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى تحديد أولويات عمل منظمة الجمارك العالمية بشكل أوضح بما يتماشى مع تحديات العقود القادمة، وتحسين إدارتها وعملية صنع القرار وكفاءتها.

وتتخذ مبادرة التحديث التي طرحها الاتحاد الأوروبي شكل سلسلة من التوصيات التي تؤكد على الأنشطة الأساسية للمنظمة، ولكنها في الوقت نفسه توفر اتجاهًا واضحًا لعملها المستقبلي الذي يمكن أن يحسن مكانتها الدولية، ويجعلها عنصر أكثر فعالية لتعزيز التجارة الآمنة والمشروعة.

وتتضمن مبادرة الاتحاد الأوروبي ثلاث خطوات نحو الإصلاح الاستراتيجي، أولا يجب أن تركز منظمة الجمارك العالمية بشكل أكبر على الأولويات الاستراتيجية التي تعكس أهم تحديات القرن الحادي والعشرين على وجه الخصوص، كما يجب أن تركز منظمة الجمارك العالمية على رقمنة الجمارك واستخدام البيانات، بما في ذلك التعامل مع ارتفاع التجارة الإلكترونية وتبادل المعلومات، ومساهمة الجمارك في حماية البيئة وجدول الأعمال الأخضر، وتطوير نهج النافذة الواحدة والإدارة المنسقة للحدود لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي للشركات، فضلا عن تعزيز إدارة المخاطر من قبل سلطات الجمارك.

ثانياً، ينبغي مواصلة تناول أساليب الإدارة في منظمة الجمارك العالمية حتى تتمكن المنظمة من لعب دورها الكامل في بيئة دولية ديناميكية. كما يجب تعزيز الشفافية والعمليات المؤسسية وعمليات صنع القرار، مع الاستخدام الأفضل للموارد الموجودة تحت تصرف المنظمة.

ثالثًا، يجب فحص الوسائل التي يتم من خلالها تمويل منظمة الجمارك العالمية لضمان استدامة المنظمة على المدى الطويل لتحسين مكانتها في الهيكل العالمي متعدد الأطراف، لا سيما في أعقاب جائحة كورونا وكجزء من الانتعاش الاقتصادي.

يشار إلى أن منظمة الجمارك العالمية تضم أكثر من 180 عضوًا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وهي المنظمة العالمية الوحيدة التي تتعامل مع المسائل الجمركية، فضلا عن تعاملها مع عدد كبير من الموضوعات في هذا المجال، مثل تلك المتعلقة بالتجارة الدولية والأمن والنقل.

ومع ذلك، منذ إنشائها قبل 65 عامًا تقريبًا، لم تخضع منظمة الجمارك العالمية لإصلاح شامل على الرغم من التحولات العميقة في التجارة الدولية والتحديات الجديدة التي تواجه إدارات الجمارك الوطنية في جميع أنحاء العالم، وهو ما شجع الاتحاد الاوروبي على تقديم مقترحات الإصلاح.