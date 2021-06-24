عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يقترح تحديث منظمة الجمارك العالمية لتعزيز دورها في مواكبة تطورات التجارة الدولية

صدى البلد

يقدم الاتحاد الأوروبي اليوم، لأول مرة مبادرته لإصلاح واسع النطاق لمنظمة الجمارك العالمية (WCO) ، التي تعد بمثابة المنتدى العالمي لصياغة المعايير الدولية والعمل المشترك في مجال الجمارك.
وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان اليوم /الخميس/ - أن المبادرة الأوروبية ستساعد في تعزيز مكانة منظمة الجمارك العالمية كمؤسسة رئيسية متعددة الأطراف وتساعدها على معالجة التطورات في بيئة التجارة الدولية المتغيرة باستمرار بشكل أكثر فعالية، مع دعم التحولات الخضراء والرقمية. 
وسيتم تقديم مبادرة الاتحاد الأوروبي إلى جميع أعضاء منظمة الجمارك العالمية في جلسة مجلس منظمة الجمارك العالمية التي تبدأ اليوم.
ويرى الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى تحديد أولويات عمل منظمة الجمارك العالمية بشكل أوضح بما يتماشى مع تحديات العقود القادمة، وتحسين إدارتها وعملية صنع القرار وكفاءتها.
وتتخذ مبادرة التحديث التي طرحها الاتحاد الأوروبي شكل سلسلة من التوصيات التي تؤكد على الأنشطة الأساسية للمنظمة، ولكنها في الوقت نفسه توفر اتجاهًا واضحًا لعملها المستقبلي الذي يمكن أن يحسن مكانتها الدولية، ويجعلها عنصر أكثر فعالية لتعزيز التجارة الآمنة والمشروعة. 
وتتضمن مبادرة الاتحاد الأوروبي ثلاث خطوات نحو الإصلاح الاستراتيجي، أولا يجب أن تركز منظمة الجمارك العالمية بشكل أكبر على الأولويات الاستراتيجية التي تعكس أهم تحديات القرن الحادي والعشرين على وجه الخصوص، كما يجب أن تركز منظمة الجمارك العالمية على رقمنة الجمارك واستخدام البيانات، بما في ذلك التعامل مع ارتفاع التجارة الإلكترونية وتبادل المعلومات، ومساهمة الجمارك في حماية البيئة وجدول الأعمال الأخضر، وتطوير نهج النافذة الواحدة والإدارة المنسقة للحدود لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي للشركات، فضلا عن تعزيز إدارة المخاطر من قبل سلطات الجمارك.
ثانياً، ينبغي مواصلة تناول أساليب الإدارة في منظمة الجمارك العالمية حتى تتمكن المنظمة من لعب دورها الكامل في بيئة دولية ديناميكية. كما يجب تعزيز الشفافية والعمليات المؤسسية وعمليات صنع القرار، مع الاستخدام الأفضل للموارد الموجودة تحت تصرف المنظمة.
ثالثًا، يجب فحص الوسائل التي يتم من خلالها تمويل منظمة الجمارك العالمية لضمان استدامة المنظمة على المدى الطويل لتحسين مكانتها في الهيكل العالمي متعدد الأطراف، لا سيما في أعقاب جائحة كورونا وكجزء من الانتعاش الاقتصادي.
يشار إلى أن منظمة الجمارك العالمية تضم أكثر من 180 عضوًا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وهي المنظمة العالمية الوحيدة التي تتعامل مع المسائل الجمركية، فضلا عن تعاملها مع عدد كبير من الموضوعات في هذا المجال، مثل تلك المتعلقة بالتجارة الدولية والأمن والنقل. 
ومع ذلك، منذ إنشائها قبل 65 عامًا تقريبًا، لم تخضع منظمة الجمارك العالمية لإصلاح شامل على الرغم من التحولات العميقة في التجارة الدولية والتحديات الجديدة التي تواجه إدارات الجمارك الوطنية في جميع أنحاء العالم، وهو ما شجع الاتحاد الاوروبي على تقديم مقترحات الإصلاح.

ترشيحاتنا

صاحب أخر خسارة.. تاريخ مقلق للأهلى مع أليوم نيانت حكم مباراة الترجي

خاص.. عمر كمال يروى تفاصيل موقف غريب مع أحد المعجبين| فيديو

أداء متباين لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع

التعليم لطلاب الثانوية العامة: إهتموا بالامتحانات الموجودة على موقعنا وتجاهلوا النماذج المزيفة

الرقابة على الصادرات والواردات تُصدر 10921 شهادة منشأ للمصدرين لبريطانيا خلال 6 أشهر

أسعار و مواصفات تويوتا راف فور موديل 2021 فى السعودية | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة قوية.. الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع علي زين

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

التعليم تتعاقد مع جهة سيادية لـ تركيب كاميرات مراقبة بلجان امتحانات الثانوية العامة

الصحة: السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات تطعيم كورونا المعتمدة من الصحة العالمية والدواء المصرية

ضربة موجعة لـ الترجي قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حوادث القطارات عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لحادث محطة مصر.. شاهد

شرط وحيد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.. تعرف عليه

تحرك برلماني لغلق المواقع الإباحية على جميع المنصات في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها اللب الأبيض.. أطعمة تساعد على فقدان الوزن سريعا

عملات زمان.. ريال السلطانة المصرية وحكاية العملة ذات التاريخ الهجري

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

أعراض مرض الأميبات وطرق علاجه

فيديو

منها تعاطى المخدرات.. حالات إنهاء خدمة الموظفين من العمل

فيديوجراف.. صناعة بطاريات الجرافين ..ثورة صناعية في الطريق

فيديو جراف.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

المزيد

ساحة رأي

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ