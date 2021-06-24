مصر تسترد 3 قطع أثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية

تسلم سفير مصر في لندن طارق عادل ثلاث قطع أثرية من العصرين الفرعوني واليوناني قبل بيعها في إحدى دور العرض الشهيرة في لندن، وبعد التأكد من خروجها بشكل غير شرعي من البلاد.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم /الخميس/ أن ذلك يأتي في إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة قطع أثرية والآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، واستمراراً للجهود المتواصلة التي تبذلها السفارة المصرية في لندن مع دور العرض والسلطات البريطانية المختصة لاسترداد القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.

استرداد قطع أثرية مصرية من لندن

ونقل بيان الخارجية عن السفير طارق عادل تأكيده شكر الحكومة المصرية وتقديرها لهذا التعاون البنّاء في استرداد الآثار المصرية المهربة، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعتبر نموذجاً تتمنى مصر أن يتكرر كثيراً مع دور العرض الأخرى حفاظاً على آثارنا ومنع التجارة غير المشروعة في تلك الآثار.

جاء استرداد هذه القطع الأثرية بالتنسيق المباشر بين السفارة والمتحف البريطاني الذي تواصل مع دار العرض لضمان إتمام عملية تسليم القطع إلى مصر، ودون الإفصاح عن هوية حائزيها.