استقرار حالة الطالب المعتدى عليه بسكين داخل لجنة امتحانات في المنوفية

اعلن مصدر بمستشفى منوف العام استقرار حالة الطالب المعتدي عليه بسكين داخل لجنه امتحانات هندسة منوف بجامعة المنوفية.

وأكد المصدر أن الطالب المعتدي عليه مصاب بجروح سطحيه نتيجة الطعن بسكين وحالته العامة مستقرة وتم وضعه تحت الملاحظة.

كما قررت نيابة منوف حبس الطالب المعتدى علي زميلة بسكين مطبخ داخل لجنه الامتحانات بهندسة منوف بجامعة المنوفية بسبب التنمر.

جاء ذلك عقب القبض عليه من الحرم الجامعي وتسليمه للشرطة فيما أكدت والدته في التحقيقات أن نجلها يعاني من مرض نفسي ويتم علاجه ويتناول علاج نفسي.

فيما اجمع عدد من الطلاب أن الطالب المتهم طيب للغاية وما حدث كان بسبب التنمر عليه لأنه هزيل الجسد.

وشهدت كلية هندسة منوف بجامعة المنوفية واقعة مؤسفة عقب تعدى طالب بالفرقة الأولي بالكلية علي زميله بسكين مطبخ أثناء أداء الامتحانات وداخل لجنة الامتحان.

حيث فوجئ المراقبين بقيام طالب بطعن زميله بسكين مطبخ عقب ربع ساعه من بدء الامتحان حيث سدد له ٥ طعنات مرددا " انا راجل .. انا راجل".

حيث سادت حالة من الهيستريا بين الطلاب حيث اغرق الدماء ارض اللجنة الامتحان، فيما تم نقل الطالب المصاب الي المستشفى حيث يتم إجراء عمليات جراحية له.

وقال عدد من الطلبة ، أن المتهم طالب بالفرقة الأولي حيث أنه هزيل الجسم وكان الطلاب دائمين التنمر عليه بسبب جسده النحيل وكان الطالب المعتدى عليه هو صاحب التنمر عليه حيث كان يقود مجموعة من الطلبة للتنمر علي المتهم.

فيما قرر عميد كلية الهندسة التحقيق في الواقعة وتم تسليم الطالب المتهم لقسم الشرطة للتحقيق معه في الواقعة.