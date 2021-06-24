عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حنان مطاوع تحتفل بنجاح القاهرة كابول مع إنجي علي

حنان مطاوع وانجى
حنان مطاوع وانجى على

تستضيف الإعلامية إنجى علي، اليوم، فى برنامج أسرار النجوم الساعة الثامنه مساءً على محطة وراديو نجوم FM 100.6  الفنانة حنان مطاوع.

 وتتحدث حنان مطاوع خلال استضافتها، عن النجاح الذي حققته في فى تجسيد دور منال بمسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض ضمن ماراثون رمضان الماضي 2021، وتعاونها مع طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب، وأبرز التحديات التي واجهتها، وكذلك أعمالها الفنية الجديدة.

مسلسل "القاهرة كابول"، وبطولة طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، ومن تأليف عبدالرحيم. 

تناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي (طارق لطفي) الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة (فتحي عبدالوهاب)، وينقل الصورة المذيع (خالد الصاوي).

زوجى الداعم لى 

وقالت الفنانة حنان مطاوع، في تصريحات سابقة، أنها تلقت ردود أفعال غير معتادة عن دورها في شخصية " منال " في مسلسل القاهرة كابول، مبينة أنها كانت تتوقع أن يبدأ إتصال الجمهور بالشخصية وتعلقه بها منذ رحلتها إلى كابول ولكن المفاجأة بالنسبة لها كانت حب  المشاهدين  لها والجمهور منذ بداية الحلقات

وتابعت في لقاء خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلة :"الحمد لله ردود الأفعال كانت مبهرة وغير متوقعة ومفرحة ومربكة في نفس الوقت وما بقتش فاهمة ومش عارفة اعمل   إيه  ".
 

ورداًُ على سؤال الاعلامية لميس الحديدي  حول مشاعر والدها  الراحل كرم مطاوع  في حالة إذا كان على قيد الحياة ومشاهدته لدور منال في " القاهرة كابول  " قالت مطاوع : كان هيبقى فرحان وكنت أتمنى يبقى موجود ..خاصة أن وصيته لي   كانت  أن أترك دراسة كلية التجارة " إنجلش " وإن أدخل  ‘لى  معهد الفنون المسرحية وكان يقولي : البنت دي مش هتفلح إلا إذا أصبحت ممثلة أو مخرجة .. البنت دي  كلها فن إيه اللي وداها تجارة  وأتمنى أكون خير إمتداد ليه  ".

بـ مكياج صاخب.. حنان مطاوع تستعرض جمالها في أحدث اطلالة

حنان مطاوع تبهر جمهورها باطلالة جديدة.. ومى كساب تعلق

وأشارت إلى أن زوجها هو الداعم  الرئيسي  لها  قائلة: " حبيبي هو الداعم  الرئيسي لي  .. وكناقد دائماً بيبقى مبسوط لما يلاقيني  بدخل أدور بعيد عن شخصية حنان لان الممثل   مش مشاهد بل حالة كاملة  كما تعلمنا".


واستطردت: "دائماً جوزي ورايا على الواحدة.. عجبه الدور  بتاعي بس ممكن يكون ليه ملاحظات بشكل عام على العمل مش على شخصيتي.. معجب بحاجات وعنده ملاحظات على حاجات".

انجي علي حنان مطاوع مسلسل القاهرة كابول اخبار حنان مطاوع اعمال حنان مطاوع

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاد الشرير.. زوجة صلاح نظمي تعتنق الإسلام وخلافه مع العندليب

اليوم .. أصالة تطرح أغنيتها الجديدة "بنحبك" على اليوتيوب

غداً.. أحمد سعد يحيي حفلا بالإسكندرية

السبت ..العرض المسرحي "صيد الفئران" على المعهد العالي للفنون المسرحية

ترشيحاتنا

صاحب أخر خسارة.. تاريخ مقلق للأهلى مع أليوم نيانت حكم مباراة الترجي

خاص.. عمر كمال يروى تفاصيل موقف غريب مع أحد المعجبين| فيديو

أداء متباين لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع

التعليم لطلاب الثانوية العامة: إهتموا بالامتحانات الموجودة على موقعنا وتجاهلوا النماذج المزيفة

الرقابة على الصادرات والواردات تُصدر 10921 شهادة منشأ للمصدرين لبريطانيا خلال 6 أشهر

أسعار و مواصفات تويوتا راف فور موديل 2021 فى السعودية | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة قوية.. الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع علي زين

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

التعليم تتعاقد مع جهة سيادية لـ تركيب كاميرات مراقبة بلجان امتحانات الثانوية العامة

الصحة: السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات تطعيم كورونا المعتمدة من الصحة العالمية والدواء المصرية

ضربة موجعة لـ الترجي قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حوادث القطارات عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لحادث محطة مصر.. شاهد

شرط وحيد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.. تعرف عليه

تحرك برلماني لغلق المواقع الإباحية على جميع المنصات في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها اللب الأبيض.. أطعمة تساعد على فقدان الوزن سريعا

عملات زمان.. ريال السلطانة المصرية وحكاية العملة ذات التاريخ الهجري

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

أعراض مرض الأميبات وطرق علاجه

فيديو

منها تعاطى المخدرات.. حالات إنهاء خدمة الموظفين من العمل

فيديوجراف.. صناعة بطاريات الجرافين ..ثورة صناعية في الطريق

فيديو جراف.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

المزيد

ساحة رأي

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ