حنان مطاوع تحتفل بنجاح القاهرة كابول مع إنجي علي

تستضيف الإعلامية إنجى علي، اليوم، فى برنامج أسرار النجوم الساعة الثامنه مساءً على محطة وراديو نجوم FM 100.6 الفنانة حنان مطاوع.

وتتحدث حنان مطاوع خلال استضافتها، عن النجاح الذي حققته في فى تجسيد دور منال بمسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض ضمن ماراثون رمضان الماضي 2021، وتعاونها مع طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب، وأبرز التحديات التي واجهتها، وكذلك أعمالها الفنية الجديدة.

مسلسل "القاهرة كابول"، وبطولة طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، ومن تأليف عبدالرحيم.

تناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي (طارق لطفي) الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة (فتحي عبدالوهاب)، وينقل الصورة المذيع (خالد الصاوي).

زوجى الداعم لى

وقالت الفنانة حنان مطاوع، في تصريحات سابقة، أنها تلقت ردود أفعال غير معتادة عن دورها في شخصية " منال " في مسلسل القاهرة كابول، مبينة أنها كانت تتوقع أن يبدأ إتصال الجمهور بالشخصية وتعلقه بها منذ رحلتها إلى كابول ولكن المفاجأة بالنسبة لها كانت حب المشاهدين لها والجمهور منذ بداية الحلقات

وتابعت في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلة :"الحمد لله ردود الأفعال كانت مبهرة وغير متوقعة ومفرحة ومربكة في نفس الوقت وما بقتش فاهمة ومش عارفة اعمل إيه ".



ورداًُ على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول مشاعر والدها الراحل كرم مطاوع في حالة إذا كان على قيد الحياة ومشاهدته لدور منال في " القاهرة كابول " قالت مطاوع : كان هيبقى فرحان وكنت أتمنى يبقى موجود ..خاصة أن وصيته لي كانت أن أترك دراسة كلية التجارة " إنجلش " وإن أدخل ‘لى معهد الفنون المسرحية وكان يقولي : البنت دي مش هتفلح إلا إذا أصبحت ممثلة أو مخرجة .. البنت دي كلها فن إيه اللي وداها تجارة وأتمنى أكون خير إمتداد ليه ".

وأشارت إلى أن زوجها هو الداعم الرئيسي لها قائلة: " حبيبي هو الداعم الرئيسي لي .. وكناقد دائماً بيبقى مبسوط لما يلاقيني بدخل أدور بعيد عن شخصية حنان لان الممثل مش مشاهد بل حالة كاملة كما تعلمنا".



واستطردت: "دائماً جوزي ورايا على الواحدة.. عجبه الدور بتاعي بس ممكن يكون ليه ملاحظات بشكل عام على العمل مش على شخصيتي.. معجب بحاجات وعنده ملاحظات على حاجات".