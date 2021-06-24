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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

22 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بـ موانئ بورسعيد

قناة السويس
قناة السويس

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التداول. 

 

وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

 

 بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.  

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وأكدت موانئ بورسعيد، أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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