22 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بـ موانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التداول.

وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.



وأكدت موانئ بورسعيد، أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.