خاص| موعد الانتهاء من أعمال تشطيبات الأبراج الشاطئية في العلمين الجديدة

قال المهندس أحمد سمك، مهندس استشاري بمشروع أبراج العلمين الجديدة، إنه مسئول عن أعمال التشطيبات النهائية فى الأبراج الشاطئية لـ العلمين الجديدة والتي من المقرر الانتهاء منها بالكامل فى يونيو 2022 وفقاً للجدول الزمنى، لافتاً إلى أنه جارى الآن العمل فى أعمال التشطيبات النهائية من دهانات وتركيب سيراميك وزجاج سيكيوريت لكافة أبراج العلمين .

وأضاف المهندس الاستشارى بمشروع أبراج العلمين الجديدة، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن العمل فى المشروع يتم بسرعة كبيرة حيث يتم العمل على ورديتين صباحية ومسائية، وطاقة الوردية الواحدة تكون حوالى ألف عامل.

وتابع أن العمل يتم في الأبراج الشاطئية على مدار الـ24 ساعة، ودور البرج الواحد 40 دور وينقسم الدور الواحد وفقاً للمساحات الدور ينقسم على 6 فراغات ووحدات سكنية وهناك أدوار تحتوى على 12 فراغ وذلك وفقاً لمساحات الوحدات.

وأوضح أن الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة كلها تطل على ساحل البحر من جهة الشمال، بينما من جهة الجنوب تطل على البحيرات الصناعية، منوهاً بأن الأبراج تمتد على طول الساحل من الشمال بداية من فندق الماسة وحتى قصر الرئاسة.

رئيس مجلس الوزراء

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تهم المواطن بالإضافة إلى موقف المشروعات القومية والتنموية التي تنفذ كذلك آخر تطورات فيروس كورونا في مصر، وعلى هامش الاجتماع، أصدر المجلس عدد من القرارات.

حيث وافق مجلس الوزراء على 4 مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لأغراض خدمية وتنموية، وهي مساحة نحو 6 أفدنة، بناحية قرية طفنيس ـ مركز إسنا ـ محافظة الأقصر، لصالح المحافظة، لاستخدامها كمنفعة عامة بإقامة جبانة مسلمين عليها.

كذلك مساحة 3 أفدنة، ناحية الزريقات ـ مركز أرمنت ـ محافظة الأقصر، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مشروع مفرخ سمكي، ومساحة 2.74 فدان، ناحية مركز ببا ـ محافظة بني سويف، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة محطة خدمة وتموين سيارات، ومساحة نحو 65.5 ألف فدان، ناحية السويس ـ محافظة السويس، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد هو مدينة السويس الجديدة.

كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فيما يتعلق بتعديل مسمى "معهد الدراسات والبحوث البيئية" بجامعة عين شمس، ليصبح "كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية"، وذلك في إطار تفعيل دور المعهد وجعله جاذباً بصورة أكبر للطلاب المصريين والوافدين، حيث نص القرار على أن الدرجات العلمية والدبلومات التي سيمنحها مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، وشروط نيل هذه الدرجات والدبلومات.

ووافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالمُشاركة في تأسيس شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة بشأن التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة بوزارات وهيئات ومرافق الدولة، وانطلاقاً من الحرص على الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

تأتي هذه الخطوة لإيجاد شركة متخصصة في تكنولوجيا تشغيل المنشآت الطبية لضمان استدامة تشغيل منظومة التأمين الصحي بالاعتماد على خدمات الدعم الفني، بالإضافة إلى إصدار وإدارة كارت منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية وتقديم بعض الخدمات الاستشارية لهيئة التأمين الصحي الشامل وغيرها من المؤسسات الحيوية.