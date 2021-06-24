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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود.. إطلالة جذابة لـ فيفي عبده عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة فيفي عبده،صورة  جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت فيفي عبدة  بإطلالة جذابة  مرتدية فستانا مكشوف  باللون الأسود حيث حازت صورتها علي إعجاب متابعيها، وجاءت التعليقات كالاتي: قمر ، سندريلا  ،يا جمالو .

 

وكانت فيفي عبده، تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

 

وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

 

وعلقت فيفي عبدة: "أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي".

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