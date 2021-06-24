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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زي الجاهزة.. أسرار طريقة عمل دجاج كنتاكي

فراخ كنتاكي من أكثر الأكلات المحببة لدي الكثير، ولكن لاتعلم الكثير من ربات المنزل طريقة إعدادها، ولهذا نقدم لكي اليوم بالتفصيل طريقة عمل دجاج كنتاكي. 

المرحله الأولى :
محلول النقع 
2 دجاجة وزن كيلو مقطعة ٩ قطع ( وتكون فريش وصغيرة) 
ماء
نص كوب خل 
2 ملعة كبيرة سكر 
2 ملعقه كبيره ملح 
عصير نص ليمونه

المرحله الثانيه : 
لبن رايب( او حليب أو ماء) الأفضل لبن رايب
ملعقة صغيرة خل 
البهارات 
ملعقة كبيرة من ( بهارات فراخ/ بابريكا/ كركم / توم بودر 
بصل بودر/ زنجيبل/ فلفل أبيض/ كسبره ناشفه/ ملح 
زعتر )

المرحلة الثالثة 
دقيق (طحين) للتغليف ومعلقة صغيرة فانيليا بدون سكر 
وممكن نص ملعقة صغيرة فانيليا 
دقيق ذره أصفر 
نص بهارات المرحله الثانيه

الطريقة :
ننقع قطع الفراخ فى المرحله الأولى ونعمل فتحات بالسكينة فى كل قطعة ونتركها على الأقل ساعتين ونغسلها ونصفيها جيدا
وفى بوله نظيفة نضع المكونات ونقبلها جيدا ونضيف قطع الفراخ ونغطيها وتدخل التلاجه ليله كامله 
وتحضر المرحلة الثالثة 
فى بوله نضع الدقيق ودقيق الذرة والفانيليا ونص البهارات 
ونقلبهم وننتشل أربع قطع من التتبيله ونضعهم فى الدقيق ونقلب بخفه بدون ضغط حوالى دقيقة ونضعهم فى طبق فيه ماء ثوانى ونطلعهم على الدقيق ونقلب بخفه لمده دقيقه حتي يتكون الكفر
ونقلى فى زيت كتيييير ويكون سخن ونقلى فى حلة أفضل.

 

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نصيحة للقلي
بعد حوالى 15 أو 17 دقيقة تكون استوت أول ما نضيف الفراخ النار تكون عاليه والزيت سخن ثم نترك النار متوسطة ثم  نهدي النار حتي نحصل علي السواء المطلوب وبالهنا والشفا.

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