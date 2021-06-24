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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأنصاري: لا يوجد مناطق خطرة بـ الفيوم

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن التطوير الذي تشهده محافظات الجمهورية وصل إلى الفيوم، ضمن مبادرة تطوير الريف المصري.

وأضاف محافظ الفيوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الآن، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الفيوم لا يوجد بها أى منطقة خطرة، ولكن يوجد بها عدد من المناطق الغير مخططة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن هناك عدد من المشروعات التى يتم التنسيق فيها مع صندوق تطوير العشوائيات.

وأعلن محافظ الفيوم، عن إنشاء وتطوير 264 مدرسة تشمل 3538 فصلاً بمختلف مراكز وقرى محافظة الفيوم منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجمالي 1.1 مليار جنيه.

وأوضح محافظ الفيوم، أن هذه المشروعات تشمل 42 مشروعاً بمركز ومدينة الفيوم، بإجمالي 531 فصلاً، بتكلفة 177 مليون و873 ألف جنيه، و 62 مشروعاً بمركز ومدينة اطسا بإجمالي 807 فصول، بتكلفة 199 مليون و 143 ألف جنيه، وفي مركز أبشواي 37 مشروعاً تشمل 548 فصلاً، بإجمالي تكلفة 157 مليونا و 562 ألف جنيه.

وأكد "الأنصاري" أن قطاع التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيراً إلى حرص المحافظة على تطوير العملية التعليمية من خلال إنشاء وصيانة المدارس وتزويدها بالمستلزمات التكنولوجية، للقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلاب وتخريج جيل قادر علي دفع عجلة التنمية والتقدم.

على الجانب الآخر، كرم محافظ الفيوم، الدكتورة هبة عاطف مدير فرع الفيوم للتأمين الصحي السابق، بعد صدور قرار رئيس الهيئة وعودتها لمقر عملها برئاسة هيئة التأمين الصحي، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

أشاد محافظ الفيوم، خلال التكريم، بجهود الدكتورة هبة عاطف المتميزة خلال الفترة الماضية، خاصة عملها الجاد وتفانيها في آداء الواجبات والمهام وتنظيم العمل، خاصة خلال ذروة تفشي الإصابة بفيروس كورونا.

كما أشاد المحافظ بجهودها في تطوير القطاع الصحي، مشيراً إلى أن مدير التأمين الصحي السابق نموذج مشرف للقيادات النسائية، كما انها أدارت منظومة التأمين الصحي بكفاءة خلال أزمة كورونا، مقدما تهانيه القلبية للدكتور سيف الدين عبدالشكور مدير فرع التأمين الصحي الجديد، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهام عمله لمواصلة الارتقاء بفرع التأمين الصحي الذي يخدم قطاعا عريضا من مواطني الفيوم.
 

محافظ الفيوم المناطق الغير مخططة صندوق تطوير العشوائيات وزارة قطاع الاعمال محافظات الجمهورية تطوير الريف المصري

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