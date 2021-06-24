عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

المدرس المتحرش
المدرس المتحرش

كشفت التحقيقات في واقعة تحرش مدرس بنها بطالبة في مدرسة تجريبية في القليوبية، أن المدرس اعتاد التحرش بالطالبات منذ فترة طويلة، وأن خوف الطالبات منه منعهن من الإبلاغ، حتى أبلغت إحدى الطالبات والدتها بعد انتشار عدد من أخبار جرائم التحرش وجرى كشف الأمر وتقديم بلاغ ضده.

متحرش بنها 

وكتبت والدة الطالبة تفاصيل ما قام به مدرس بنها المتهم بالتحرش، والذي يدرّس مادة اللغة الإنجليزية لـ 3 مراحل تعليمية، وهي الابتدائي، والإعدادي، والثانوي. 

فيديوجراف.. وزير الري يتحدث عن ملء سد النهضة وبيع المياه لإسرائيل

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

ولي أمر إحدى الطالبات قال في التحقيقات إن مدرس بنها استغل صغر سن الضحايا اللاتي يتراوح أعمارهن بين 12 و13 سنة، وتحرش بهن ولامس أماكن حساسة من جسدهن، كما روى تفاصيل أخرى أمام جهات التحقيق في القليوبية. 

فيديوجراف.. 11 شرطا لفتح المساجد ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى

السيسي تبنى أفكارها.. من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟ فيديوجراف

مدرس يتحرش بطالبة 

كان اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي في القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها بورود بلاغ من ثلاث طالبات بمدرسة تجريبية ببنها بقيام مدرس بنها القائم على تدريس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن، وتحرر محضر، وتم ضبط المدرس وتولت النيابة التحقيق.

واصلت أجهزة الأمن القليوبية، التحقيق في واقعة اتهام مدرس لغة إنجليزية بإحدى المدارس بنها بالتحرش بالطالبات، وأنكر المتهم في التحقيقات الواقعة تماما، مؤكدًا أنه لم يتعرض للطالبات، وأنه كان دائماً يحفزهن ويلاطفهن ويشجعهن على التفوق وأنه لم يمس أي طالبة منهن أو يتعرض لهن بسوء، بعكس ما نشر عنه على فيس بوك تحت عنوان مدرس يتحرش بطالبة . 

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

فيديوجراف.. ضربة دولية كبرى لـ إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

تعليم القليوبية تتحرك

وكشف الدكتور ياسر محمود، وكيل تعليم القليوبية عن تشكيل لجنة تقصي حقائق في واقعة اتهام مدرس بنها بالتحرش بالطالبات في إحدى المدارس التجريبية، وهي الواقعة التي بدأت النيابة العامة التحقيق في البلاغات الواردة بشأنها بعد تداول الأخبار عن متحرش بنها . 

وتعقيبا على واقعة متحرش بنها أشار وكيل تعليم القليوبية إلى أنه نظرًا لعدم وجود طالبات في المدرسة لظروف الإجازة سوف يتم سؤال بعض العاملين في المدرسة بشأن ما جاء في اتهام عدد من الطالبات لمدرس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن، أثناء وجودهن بالمدرسة أو في سنتر الدروس الخصوصية.

واقعة التحرش بالطالبات عمل مشين

وأكد أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية حريصة كل الحرص على تعقب أي مخالفة من هذا النوع أو أي مدرس يتحرش بطالبة ، وتوقيع العقاب الرادع بحق كل من يثبت ارتكابه جرائم التحرش أو مثل هذه الأفعال المشينة، أيًا كان موقعه.

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف.. لماذا خدعت السيدة الجنوب أفريقية العالم بإنجاب 10 توائم ؟

وللمزيد حول جرائم التحرش وما فعله مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات شاهد الفيديوجراف التالي: 

مدرس بنها متحرش بنها مدرس يتحرش بطالبة تعليم القليوبية جرائم التحرش

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. صاحبة الـ 55 زيجة تقدم نصيحتها للبنات

فيديوجراف.. هل السيدات أكثر خيانة على فيس بوك .. وما حكاية التجربة الماليزية؟

فيديوجراف.. لغز مقابر شبين الكوم وكيف تعاملت أجهزة الأمن

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

ترشيحاتنا

القاهرة الخديوية.. الإسكان: الانتهاء من تطوير ميدان طلعت حرب والأوبرا نهاية 2021

اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

مديرية الزراعة بالنوبارية : 50% من عنب مصر موجود بالنوبارية..فيديو

وزيري: القطع الأثرية المضبوطة بـ فرنسا ستعود إلى مصر خلال أيام ..صور

برلين 2 ..المجتمع الدولي ينتفض لإنقاذ ليبيا ..وتعهدات بإزاحة المرتزقة من المشهد

الإسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غير قادرة على التحرك.. تطور في حالة دلال عبد العزيز.. خاص

شاهد .. لحظة القبض على الإخواني علاء حساسين وبحوزته قطع أثرية

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

"الشرقية للدخان" تكشف موعد زيادة أسعار السجائر الجديدة .. فيديو

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة .. تعرف عليها

السعودية.. إجراء عاجل بشأن الوافدين الي المملكة

سقوط برلماني إخواني سابق يتزعم عصابة للإتجار فى الآثار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

دراسة تكشف .. حقيقة فاعلية لقاح فايزر ضد دلتا كورونا

فيديو

فيديوجراف .. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

بعد مقتل 43.. الجيش الإثيوبي يعلن تفاصيل الضربة الجوية

فيديوجراف..بعد الحكم على حنين حسام ..ما هو تطبيق لايكي المثير للجدل؟

منها تعاطى المخدرات.. حالات إنهاء خدمة الموظفين من العمل

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ