اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

كشفت التحقيقات في واقعة تحرش مدرس بنها بطالبة في مدرسة تجريبية في القليوبية، أن المدرس اعتاد التحرش بالطالبات منذ فترة طويلة، وأن خوف الطالبات منه منعهن من الإبلاغ، حتى أبلغت إحدى الطالبات والدتها بعد انتشار عدد من أخبار جرائم التحرش وجرى كشف الأمر وتقديم بلاغ ضده.

متحرش بنها

وكتبت والدة الطالبة تفاصيل ما قام به مدرس بنها المتهم بالتحرش، والذي يدرّس مادة اللغة الإنجليزية لـ 3 مراحل تعليمية، وهي الابتدائي، والإعدادي، والثانوي.

ولي أمر إحدى الطالبات قال في التحقيقات إن مدرس بنها استغل صغر سن الضحايا اللاتي يتراوح أعمارهن بين 12 و13 سنة، وتحرش بهن ولامس أماكن حساسة من جسدهن، كما روى تفاصيل أخرى أمام جهات التحقيق في القليوبية.

مدرس يتحرش بطالبة

كان اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي في القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها بورود بلاغ من ثلاث طالبات بمدرسة تجريبية ببنها بقيام مدرس بنها القائم على تدريس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن، وتحرر محضر، وتم ضبط المدرس وتولت النيابة التحقيق.

واصلت أجهزة الأمن القليوبية، التحقيق في واقعة اتهام مدرس لغة إنجليزية بإحدى المدارس بنها بالتحرش بالطالبات، وأنكر المتهم في التحقيقات الواقعة تماما، مؤكدًا أنه لم يتعرض للطالبات، وأنه كان دائماً يحفزهن ويلاطفهن ويشجعهن على التفوق وأنه لم يمس أي طالبة منهن أو يتعرض لهن بسوء، بعكس ما نشر عنه على فيس بوك تحت عنوان مدرس يتحرش بطالبة .

تعليم القليوبية تتحرك

وكشف الدكتور ياسر محمود، وكيل تعليم القليوبية عن تشكيل لجنة تقصي حقائق في واقعة اتهام مدرس بنها بالتحرش بالطالبات في إحدى المدارس التجريبية، وهي الواقعة التي بدأت النيابة العامة التحقيق في البلاغات الواردة بشأنها بعد تداول الأخبار عن متحرش بنها .

وتعقيبا على واقعة متحرش بنها أشار وكيل تعليم القليوبية إلى أنه نظرًا لعدم وجود طالبات في المدرسة لظروف الإجازة سوف يتم سؤال بعض العاملين في المدرسة بشأن ما جاء في اتهام عدد من الطالبات لمدرس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن، أثناء وجودهن بالمدرسة أو في سنتر الدروس الخصوصية.

واقعة التحرش بالطالبات عمل مشين

وأكد أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية حريصة كل الحرص على تعقب أي مخالفة من هذا النوع أو أي مدرس يتحرش بطالبة ، وتوقيع العقاب الرادع بحق كل من يثبت ارتكابه جرائم التحرش أو مثل هذه الأفعال المشينة، أيًا كان موقعه.

وللمزيد حول جرائم التحرش وما فعله مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات شاهد الفيديوجراف التالي: