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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. قمر شهر العسل يظهر اليوم.. جهة سيادية تتولى تركيب كاميرات مراقبة بلجان امتحانات الثانوية العامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالتالي:

 

قمر شهر العسل الأحلى والأكثر لمعانا يظهر اليوم.. تفاصيل

تظهر اليوم الخميس فى السماء ظاهرة فلكية فريدة وهى ظهور ثالث الأقمار العملاقة لهذا العام، والذي يعرف بالعديد من الأسماء مثل قمر شهر العسل وقمر الفراولة، ويظهر القمر بشكل جميل فيعد فرصة مميزة للتصوير... وإليكم التفاصيل


طلاب الثانوية العامة يخوضون بروفة الفيزياء والكيمياء والفلسفة وعلم النفس من المنزل

يستأنف طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021 ، امتحانات الثانوية العامة التجريبية التي يتم تأديتها بنظام الأسئلة الجديد  ، وذلك في المنزل وليس في لجان داخل المدارس.. وإليكم التفاصيل


فتح باب التقدم لـ وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بالسودان
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بالسودان للعام الدراسي 2021/2022 ، وذلك للعاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية... وإليكم التفاصيل

 

ننشر ضوابط تسليم أوراق إجابة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا للمديريات التعليمية ، للتأكيد على ضوابط وآليات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 .. وإليكم التفاصيل

 

التعليم تتعاقد مع جهة سيادية لـ تركيب كاميرات مراقبة بلجان امتحانات الثانوية العامة
تجري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا ، استعداداتها لتجهيز كافة أعمال امتحانات الثانوية العامة ، حيث تعاقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع جهة سيادية لتنفيذ منظومة تركيب وتشغيل كاميرات مراقبة لأعمال امتحانات الثانوية العامة في جميع اللجان.


«صدى البلد» يكشف تفاصيل الساعات المعتمدة بإعلام جامعة القاهرة
أكدت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، أنه وفق نظام الساعات المعتمدة الجديد لا يجوز التبديل بين الأنظمة التعليمية المختلفة، لافتًة إلى أن لكل كلية طبيعة وحساب خاص بعدد الساعات المعتمدة، والفروق بين العملي والنظري تشمل التخصصات أيضًا.


جامعة أسوان توافق على ضوابط قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2021/2022
ترأس اليوم الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان مجلس شئون التعليم والطلاب رقم (89 ) وذلك بحضور عدد من عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشؤن التعليم والطلاب ومدير عام إدارة شؤن التعليم والطلاب.. وإليكم التفاصيل

 

تعليم القليوبية: لا نقبل تبرعات من أولياء الأمور في المدارس

عقد  الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة القليوبية اجتماعا مع مسئولي التجريبيات بالمحافظة تحت رعاية  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

ضبط مذكرات غش و13 موبايل بحوزة طلاب في لجان الدبلومات الفنية اليوم

أدى 741 ألف 763 طالبا بـ الدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان فى 219 مادة (212 مادة فترة أولى و7 مواد فترة ثانية)، داخل 3111 لجنة في خامس أيام امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2020.


محافظ أسوان يعلن إجراء اختبارات سباق الأوائل فى 4 يوليو

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولي الصحة بأن يتم إجراء اختبارات للقدرات الشخصية والمهنية واللغوية للمتقدمين  لمدارس التمريض من الطلاب والطالبات الحاصلين على الحد الأدنى للتقديم وهو 277 درجة في امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021 .

وزير التعليم العالي يشيد بمبادرة إعادة استخدام وتدوير المخلفات الإلكترونية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من د.شيرين عبد القادر القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول مبادرة إعادة استخدام وتدوير المخلفات الإلكترونية.

 

قمر الثانوية العامة رئيس البعثة التعليمية امتحانات جهة سيادية الساعات المعتمدة

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