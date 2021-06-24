القائمة الكاملة للجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الرسمية.. بالأسماء

أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي مساء اليوم عن أعضاء لجنة تحكيمه الرسمية، والتي تأتي برئاسة المخرج سبايك لي، وتتكون من:

ماتي ديوب.. مخرجة فرنسية ذات أصول سنغالية، سونج كانج هو.. ممثل من كوريا الجنوبية، ميلين فارمر.. مغنية وكاتبة أغاني كندية فرنسية، ماجي جيلنهال.. ممثلة ومنتجة ومخرجة أمريكية، جيسيكا هسنر.. مخرجة ومنتجة وكاتبة من النمسا، ميلاني لوران.. ممثلة ومخرجة وكاتبة فرنسية، كليبر مندونسا فيلهو.. مخرج ومنتج وكاتب من البرازيل، بالاضافة إلى طاهر رحيم.. ممثل فرنسي.



وثائقي مهرجان كان

سيتولي فريق متخصص من الإعلاميين البريطانيين مهمة تصوير مقابلات ولقطات وثائقية لفيلم Cannes Uncut ضمن أحداث مهرجان كان للعام الجاري، ومن المقرّر أن ينتهي العمل عليه بحلول العام المقبل.

يأتي فيلم Cannes Uncut احتفالاً بالذكرى الـ 75 لواحد من أكبر المهرجانات الفنية في العالم، وسيجمع بين مقابلات ولقطات حديثة ومواد أرشيفية عن النسخ السابقة منه.

الشركة التي تتولى إنتاج وثائقي Cannes Uncut معروفة بتاريخها الطويل في تقديم أفلام وثائقية وتحقيقات صحفية شهيرة حول صناعة الأفلام والمواد الموسيقية والدرامية.

أطلقت أولى نسخ مهرجان كان السينمائي الدولي عام 1946 بعد فترة وجيزة من الحرب العالمية الثانية، لجذب الزوار إلى المدينة الفرنسية بالتزامن مع بدء الموسم الصيفي.

منذ ذلك الوقت أصبح مهرجان كان السينمائي من أبرز الأحداث الفنية في العالم، ويحرص النجوم على حضوره لالتقاط الصور على السجادة الحمراء وحضور فعالياته وحفلاته الليلية.

يمتلئ تاريخ مهرجان كان بالأحداث والقصص والشخصيات التي من شأنها تقديم عمل وثائقي ثري، كما احتفى على مدار تاريخه بأعمال وأفلام تستحق إعادة تذكرها وملاحظتها.