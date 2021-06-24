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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

٢٣ مليون جنيه دعم من البنك الأهلي لقسم جراحة العيون ب"سوهاج الجامعي"

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

صرح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، أن مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وافق علي منح الجامعة مبلغ ٢٧ مليون جنيه، وذلك لتطوير ودعم قسم طب وجراحة العيون بمبلغ ٢٣ مليون جنيه، وشراء جهاز لخدمة مرضي قسم جراحة القلب والصدر بمبلغ ٤ مليون جنيه.

وقال الدكتور أحمد عزيز أن الجامعة تتعاون مع البنك الأهلي المصري وغيره من البنوك والمؤسسات المجتمعية، وذلك من أجل دعم المستشفيات الجامعية والتي تتحمل العبء الأكبر لتقديم الخدمة الصحية لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، مثمناً دور البنك الأهلي الخدمي في الحفاظ علي صحة المواطنين وسرعة استجابته لتطوير الخدمات الصحية والطبية.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، أنه من خلال هذا الدعم سوف يتم تطوير قسم طب وجراحة العيون وتزويده بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لخدمة المرضي المترددين عليه.

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وأشار الدكتور حاتم عمار رئيس القسم أن هذا الدعم سوف يساهم بشكل فعال في تطوير القسم، الذي يتردد عليه الآلاف سنويا، مثمنا دور المؤسسات  في تقديم الدعم لرفع مستوى الخدمات المقدمة، مضيفا أن رئيس الجامعة وجه تعليماته لإدارة كلية الطب والمستشفي الجامعي بالبدء في إجراءات التنفيذ لسرعة التجهيز في أقرب وقت.

وقالت كريستين صفوت ونيس مسئول التسويق بالجامعة، أنه قد سبق للبنك الأهلي أن دعم تطوير قسمي القلب والصدر بالجامعة، وذلك بمبلغ ١٧ مليون جنيه ساهمت في رفع كفاءة الخدمات الطبية بقسم جراحة القلب والصدر.

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