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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموافقة على 63 طلب تقنين جديد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف

الموافقة على 63 طلب تقنين على أراضي الدولة بـ بني سويف

محافظ بني سويف خلال
محافظ بني سويف خلال الاجتماع

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم 78 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والمستشار العسكرى للمحافظة، لمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

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وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 63 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن"إلى 2703 طلبا.

 

كما تم قبول تظلم واحد، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1387 عقدا موزعا (986عقود مباني+401عقد زراعة)،وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

بني سويف الموافقة محافظ بني سويف الفن العسكري مالي محمد هاني الدكتور عاصم سلامة

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