عضو بـ الشيوخ: ثورة 30 يونيو أوقفت اختطاف الوطن من الجماعة الإرهابية

شعبية حتمية

هنأ إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري، بمناسبة قرب حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو 2013.

وقال زكريا خلال تصريحات له اليوم، إن السنوات الماضية وما اتضح من إرهاب جماعة الإخوان، أكد أن ثورة 30 يونيو كانت حتمية للتصدي لمشروع طائفي إرهابي، كان يريد اختطاف الوطن والدفع به في طريق مجهول.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن السنوات الثمان الماضية، أثبتت أن مجىء الرئيس السيسي على رأس الحكم في مصر، أسهم في استقرار البلاد، وفي إطلاق أكبر عملية تنموية تشهدها مصر وفي تبوأ مصر مكانة رفيعة بين الدول العربية والإقليمية.

وتابع نائب الإسكندرية، أنه في العيد الثامن لثورة 30 يونيو المجيد، يشعر عشرات الملايين بالاستقرار والازدهار وإنقاذ الوطن من حكم إخواني مقيت سطا على البلد حين غفلة.

وشدد إيهاب زكريا، على أن ٣٠ يونيو محطة شعبية وسياسية هامة في الوطن، والاحتفال بها احتفال بنجاة مصر، وبتعاظم دورها وبتوجيه ضربة شديدة لمشروع إرهابي متطرف كان يريد اختطاف مصر.