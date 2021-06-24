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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تويتر تضيف خاصية جديدة لمستخدمي هذا النوع من الموبايلات .. كافيار تصنع نماذج فاخرة من آيفون 13.. تيك توك يشغل ميزة جديدة للكسب المادي

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا، خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها كالتالي:

 

تويتر تضيف خاصية جديدة لمستخدمي تطبيقها على آيفون.. اعرف الخطوات
 

أعلن موقع تويتر Twitter، عن تحديث جديد لإصدار تطبيقه على الهواتف الذكية العاملة بنظام iOS، يتيح لمستخدمي أجهزة آبل من مشاركة تغريداتهم بسهولة على إنستجرام.

 

تيك توك يضيف ميزة جديدة لمستخدميه حول العالم.. إليك طريقة استخدامها
 

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك TikTok، عن ميزة جديدة قيد الاختبار لتطوير منصة مشاركة مقاطع الفيديو، حيث تسمح الشركة الصينية حاليا للمؤثرين بالقيام ببعض الأعمال الجادة وإضافة روابط تسوق للتجارة الإلكترونية وكسب عمولة من المبيعات عبر محتواهم القصير.

 

من هو جون مكافي مخترع أشهر برنامج لمكافحة الفيروسات الإلكترونية
 

عثرت السلطات الأمنية الإسبانية، على جثة جون مكافي John McAfee، المعروف بـ مؤسس الشركة المطورة لبرنامج مكافحة الفيروسات McAfee Antivirus، ميتا في في سجن بريانز 2 في شمال شرق إسبانيا، أمس الأربعاء، وفقا لصحيفة "ذا جارديان".

 

Nokia G20 أحدث هاتف منخفض التكلفة من نوكيا
 

كشفت شركة نوكيا Nokia، عن إطلاق هاتفها الذكي الأحدث Nokia G20، والذي انطلق لأول مرة بسوق الولايات المتحدة الأمريكية بسعر منخفض مع إمكانيات قوية، وتعزم الشركة إطلاق الهاتف فى الأسواق العالمية قريبا.

 

كافيار تصنع نماذج فاخرة من آيفون 13 بتصميمات لم يسبق لها مثيل.. صور وفيديو
 

كشفت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في إنتاج إصدارات فاخرة من الهواتف الذكية الرائدة، عن خطتها لإطلاق مجموعة مختلفة من هواتف آيفون الشهيرة، ولكن هذه المرة تخطت الشركة الروسية طريقة تصميمها المعروفة لتصميم هواتف مصنوعة من الذهب والألماس.

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