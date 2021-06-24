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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من 200 ألف طن

محافظ بني سويف: توريد أكثر من 236 ألف طن قمح

توريد القمح ببني
توريد القمح ببني سويف

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في منظومة توريد واستلام القمح المحلى للموسم الحالي، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات الموردة وصل إلى 236 ألف و617 طن، منذ بداية الموسم وقبيل بدء أعمال التوريد اليوم" بزيادة 36 ألف و600 طن عن المستهدف توريده هذا العام والمقدر بـ 200 ألف طن.


ولفت المحافظ إلى قرار وزارة التموين بتحديد 6 مواقع لأعمال استلام وتوريد الأقماح المحلية وهي(صومعة كوم أبوراضى،شونة سمسطا البنك،شونة اهناسيا البنك،شونة مطحن الواسطى،مركز تجميع سمسطا العالمية، شونة بني سليمان الشرقية )، والذي بدأ سريانه منذ 15 يونيو الجاري،حيث تمت تم مراعاة السعات التخزينية المتبقية والبعد المكاني للمساحات المنزرعة عند  تحديد تلك المواقع بالتنسيق بين غرفة عمليات وزارة التموين واللجنة المشكلة بالمحافظة،حيث تستمر تلك المواقع في استقبال الأقماح حتى نهاية موسم التوريد 15 يوليو القادم أو لحين امتلاء سعتها التخزينية،مع استمرار أعمال التوريد بنفس الضوابط والمعايير والمواعيد المقررة من 8 صباحا وحتى 6 مساء يومياً

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 جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مديرعام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة ،وهيئة سلامة الغذاء ،والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة


يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بمراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل( 333 ألف و556 طناً)،فيما يبلغ  إجمالي السعات التخزينية أكثر من  230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم،وذلك بجانب  أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة

الأقماح بني سويف الشرقية التنسيق غرفة عمليات محافظ بني سويف

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