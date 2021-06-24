لماذا مذهب أبو حنيفة .. نجلاء بدر تثير الجدل بتساؤلات دينية عن الزواج والطلاق

نشرت الفنانة نجلاء بدر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حيث تطرح عديد من التساؤلات حول الزواج والطلاق.

وقالت نجلاء بدر : “هو إحنا ليه بنتجوز على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان !!.. الجواز على الكتاب والسنة فقط”.

وأضافت نجلاء بدر : “والكتاب و السنه فيهم كل التشريع لعلاقة الأزواج إبتداء من الخطبة و حسن المعاملة بين الأزواج و الطلاق او التسريح و حق الميراث.. ليه بنرجع لمذهب في عقد الزواج”.

وأوضحت نجلاء بدر : “ ياريت مش عايزة رد عشوائي لأني قريت كتير.. المقصود من كلامي ان عقد الجواز لا يشترط وجود مذهب على الإطلاق.. لان الجواز حق شرعي أكثر من كونه قانوني.. إلا إذا كان المذهب كمرجع قانوني في المحاكم فقط و لكنه ليس أساسي في صيغة الزواج” .

وتابعت نجلاء بدر : “و بما انه المذهب الوحيد المعترف بيه في المحاكم المصرية لحل النزاعات فلماذا يذكر في صيغة الزواج الشفوية .. ما يتكتب بند في العقد يمضي عليه الطرفين أو لا يذكر أصلا لان المحاكم أساسا هاتقوم بتطبيق هذا المذهب سوء قبلت أو لا .. مع العلم اني اكتشفت ان في حاله الطلاق لا يذكر المذهب على الإطلاق”.

نجلاء بدر

ليلة عيد

قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها تستعد للعودة مرة أخرى لتصوير فيلم "ليلة العيد"، وذلك بعد توقف لإنشغالها بتصوير أعمالها الرمضانية.

وأضافت: "انتهيت من تصوير مشاهدي في فيلم " المحكمة "،واستعد للتصوير أسبوعين متتاليين في فيلم ليلة العيد".

وتلقت الفنانة نجلاء بدر لقاح فيروس كورونا، ونشرت فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

و علقت نجلاء بدر قائلة: "يا مسهل أول جرعة تطعيم، التطعيم مهم كل الناس بتطعم كل العالم".

وشاركت نجلاء بدر، في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سنرجي.

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي الذي حقق نجاحات كبيرة في الدراما، وأصبح تميمة النجاح للعديد من النجوم خلال السنوات الماضية، إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري وينتظرها دائماً.