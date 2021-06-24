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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 588 حالة تعديات على النيل في بني سويف

إزالة التعديات -
إزالة التعديات - صورة ارشفيفة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعد عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية .

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حيث تبين من التقرير الذي يعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة بـ بني سويف، أنه تم "أمس "إزالة 9حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة1900 متراً بنطاق مركز ومدينة ببا، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها  على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 588حالة تعد على مساحة إجمالية 217 ألف و161متراً مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى اليوم "


وأضاف "إبراهيم" أن الموجة  تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملة قد بدأت أواخر مارس الماضي، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهاً عن تكليفات محافظ بني سويف للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ  عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزلالات الحالية

بني سويف حماية النيل مجرى نهرالنيل اراضي الدولة اخبار المحافظات

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