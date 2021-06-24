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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنمية الصعيد

بتكلفة 1.9 مليار جنيه.. وزير النقل يتابع المرحلة الأولى من محور ديروط الحر

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، جولة تفقدية في عدد من المشروعات التنموية والخدمية التى تنفذها الوزارة فى عدد من المحافظات بالوجه القبلى.

تابع الوزير معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط الحر على النيل والتى تمتد من طريق الحوطا شرقاً حتى تقاطع الزراعى الغربى غرباً بطـول 15 كم وعرض 21 متر بعدد 2 حـارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه وحيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع 1.9مليار جنيه و تفقد الوزير أعمال تنفيذ آخر باكية معدنية بكوبري النيل وحيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمرحلة الأولى من المحور 95%  


صرح وزير النقل بأن المرحلة الأولى تشمل 13 عمل صناعى ( 10 كبارى – 2 نفق- 1 بربخ ) ) منها عدد(2) كوبرى رئيسى وهى (كوبرى أعلى نهر النيل - كوبرى أعلى ترعة الابراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعى الغربى) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول وحيث يبلغ إجمالى طول المحور بمراحله 42 كم مشيرا الى أنه بالنسبة للمرحلة الثانية من المحور فقد تم نهو التخطيط والتصميم لها والتي تمتد من كوبرى السكة الحديد حتى التقاطع مع طريق الصعيد الصحراوي الغربى بطول 14 كم   كما تم نهو اعمال الرفع المساحى للمرحلة الثالثة التي تمتد من طريق الحوطا حتى الطريق الصحراوى الشرقى بطول 13 كم.

وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة أن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال لنهو المشروع وفقا للخطة الزمنية المحددة وكذلك سرعة الانتهاء من تبطين كافة الترع ورصف كافة الطرق المحلية المتقاطعة مع المحور مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى مواقع العمل خاصة مع أهمية هذا المحور التنموى فى المساهمة فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى (القاهرة - أسيوط ) بالطريق الزراعى الغربى عابرا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة - أسوان" جنوب مدينة ديروط  حتى طريق الصعيد الصحراوي الغربى

وأكد الوزير، أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر فقد تم التخطيط لإنشاء 14 محور بتكلفة 18.5 مليار جنيه فى صعيد مصر لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل تنقل المواطنين حيث تم إنشاء 7 محاور وهى "طما – جرجا – بنى مزار - عدلى منصور – سمالوط – قوص – كلابشة" والأربعة الأخيرة جاهزة للافتتاح الرسمى وجارى تنفيذ 5 محاور وهى "ديروط - بديل خزان أسوان - دراو - الفشن – أبو تيج"، وجاري الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحوري شمال الاقصر ومنفلوط تمهيداً لبدء التنفيذ بالإضافة الى استكمال محورى طما وجرجا من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى اعتبارا من خطة العام المالى القادم 2021/2022 حيث سيساهم ذلك فى الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة.

وأوضح الوزير أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكى يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية ذات الخطورة البالغة حتى صدرت توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

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الفريق مهندس كامل الوزير كامل الوزير وزير النقل محور ديروط الحر الزراعى الغربى

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