استشاري تغذية علاجية: كورس الدبل يزيد معدل حرق الدهون

قال الدكتور خالد الغزالى استشاري التغذية العلاجية، إنه يوجد فيتامينات ونباتات تساعد على تقوية الجسم والشعر والأظافر أيضاً، وهذه النباتات لا تقوم بخفض الوزن فقط، ولكنها تكون مضادات للسرطان أيضاً، وذلك وفقًا لإحدى الدراسات الحديثة، مضيفا أن كورس الدبل يزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مادة تعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم.

وأضاف خالد الغزالى خلال استضافته في برنامج "حايتك صحتك" عبر فضائية "صدي البلد"، أن العالم أصبح يلجأ مؤخرا إلى النباتات الطبيعية من أجل فقدان وزنه، مشيرا إلى أن كورس "حرق الدبل" يعطي نسبة حرق أكثر للجسم، حتى لا يعطي فرصة لثبات وزن الجسم.

وأشار خالد الغزالى إلى أن النباتات الطبية ذات الألياف الغذائية عندما يتم تناولها تقوم باستخراج مادة مضادة للسرطانات.

وقدم خالد أحمد غزالى، استشارى التغذية العلاجية، كورس الحرق الدبل الذي يحتوي على مادتين لزيادة معدل الحرق، وهما: سائل الكروم الذي يعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم، والتوت البري الذي يساعد على تفتيت الدهون داخل الجسم.

وقال خالد غزالي ، خلال لقائه مع برنامج "سفرة وطبلية" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، إن كورس الحرق الدبل يتكون من أكثر من كورس وفقاً لاختلاف الأعمار والحالات، موضحاً أن الحرق يكون حسب السن والأمراض المزمنة، وما يحدده متخصصو تغذية حتى الوصول إلى الوزن المثالي.

وأكد استشاري التغذية العلاجية، عدم وجود أي أعراض جانبية للكورس، لأنه يحتوي على فيتامينات ونباتات تساعد على تقوية الجسم والشعر والأظافر أيضاً، متابعا: "هذه النباتات لا تقوم بخفض الوزن فقط، ولكنها تكون مضادات للسرطان أيضاً، وذلك وفقًا لإحدى الدراسات الحديثة"، مضيفا أن الكورس الدبل يزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مادة تعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم.

ولفت استشاري التغذية العلاجية إلى أن الطعام السريع والسندوتشات الجاهزة تتسبب في زيادة الوزن، نتيجة حصول الجسم على معدل كبير من السعرات الحرارية.

وأشار خالد الغزالي، إلى أن كورسات التخسيس الجيدة تساعد على خفض نسبة السكر بالدم، وهو ما ينتج عنه تخفيض نسبة الأنسولين بالدم.