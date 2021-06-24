عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يخص رعاياها.. بيان عاجل للسفارة السعودية بالنمسا

السعودية
السعودية

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية  في فيينا عن سماح السلطات النمساوية للسعوديين بدخول البلاد ولكن وفق اشتراطات محددة.

وذكرت السفارة في بيان لها أن هذا السماح جاء بعد تعديل قائمة الدول ذات المخاطر الوبائية المنخفضة، لتشمل المملكة.

وفيما يتعلق بالشروط؛ فقد اشترطت النمسا على الراغب في السفر تقديم ما يثبت التواجد في إحدى الدول ذات المخاطر الوبائية المنخفضة خلال العشرة الأيام التي تسبق دخول البلاد.

txt

السعودية: الحصول على لقاح كورونا قبل 14 يوماً من بدء موسم الحج

txt

نداء عاجل من سفارة السعودية بجورجيا لمواطنيها لهذا السبب

وأبانت  وزارة الخارجية النمساوية ان السماح للسعوديين بدخول أراضيها، يكون اعتبارًا من اليوم (الخميس)، وذلك وفقا لإجراءات محددة.

وفي سياق اخر؛ كانت السفارة النمساوية في الكويت، أكدت أنه لا دخول إلى البلاد حاليًا للقادمين من الكويت للسياحة حتى 30 يونيو الجاري.

وحسب صحيفة “القبس” الكويتية، أشارت السفارة النمساوية إلى أنه قد يتغير الأمر مع بداية يوليو في ظل وجود تحديثات في التعليمات من قبل الحكومة النمساوية ومراجعة القرار بشكل دوري.

ولفتت إلى أنه يوجد استثناءات خلال هذه الفترة لدخول بعض الفئات وهي: "الحالات الطبية الطارئة مع مرافق واحد فقط، مع ارفاق شهادة إثبات من المستشفى أو الطبيب المعالج في النمسا بوجود موعد لديه، فضلا عن السفر بغرض الدراسة أو البحث العلمي أو مواصلة التعليم المدرسي وكذلك الدبلوماسيين الكويتيين وأولئك الذين يرغبون بالسفر بغرض الأعمال التجارية الضرورية".

ودعت السفارة المسافرين من هذه الفئات إلى ضرورة اصطحاب شهادة التطعيم تثبت أنهم أتموا الجرعتين من اللقاحات المعتمدة عالمياً، وفي حال كان أحد المسافرين من هذه الفئات قد تعافى من كورونا عليه أن يحضر شهادة تثبته تعافيه من الإصابة في آخر 6 أشهر، بعد تعافيه من الإصابة، فضلا عن ذلك إجراء اختبار PCR تثبت سلبية الفحص أو اختبار الأجسام المضادة لا يزيد صلاحيته «بالإشارة إلى الأجسام المضادة» عن 3 أشهر.

وأشارت السفارة النمساوية إلى أنه لا يتعين على القادمين من الكويت ممن تم تطعيمهم أو الذين تعافوا، الدخول في الحجر الصحي ولكن فقط الأشخاص الذين ثبت إصابتهم بعد إجراء فحص كورونا، فيجب عليهم عزل أنفسهم.

وأضافت: “ويمكن إنهاء الحجر الصحي بالحصول على نتيجة اختبار سلبية في اليوم الخامس بعد دخول النمسا، حيث يتم احتساب يوم الدخول باعتباره اليوم صفر”.

السعودية وزارة الخارجية سفارة السعودية النمسا 30 يونيو

موضوعات متعلقة

النمسا: هجمات مليشيات الحوثي على السعودية غير مقبولة

النمسا: صفر حالات وفاة بفيروس كورونا لأول مرة منذ 9 أشهر

ترشيحاتنا

لمرور 57 عاما على تأسيسها.. الرقابة الإدارية تكرم قياداتها وأعضاءها

اتحاد الكرة يدرس قرارا جديدا في ميركاتو الصيف بسبب بطولات أفريقيا

ماسك الشوكولاتة والزبادي لتفتيح الجسم والوجه

الحسم الثالث.. صراع وشيك بين الزمالك والاتحاد السكندري بنهائى سوبر السلة اليوم

أخبار التوك شو.. البابا تواضروس يوجه رسالة للمواطنين بشأن كورونا.. وهذه أعراض المتحور دلتا الجديد

رسميا.. يويفا يعلن إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين الموسم المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف صرف المستحقات.. احذر تقديم بيانات مزورة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

صفقة قوية.. الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع علي زين

ضربة موجعة لـ الترجي قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يخص رعاياها.. بيان عاجل للسفارة السعودية بالنمسا

التعليم تتعاقد مع جهة سيادية لـ تركيب كاميرات مراقبة بلجان امتحانات الثانوية العامة

أرخص 5 سيارات زيرو فى مصر.. تبدأ من 120 ألف جنيه| صور

الصحة: السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات تطعيم كورونا المعتمدة من الصحة العالمية والدواء المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. تناول هذه الأطعمة يوميا يحميك من الكوليسترول

أغربها اللب الأبيض.. أطعمة تساعد على فقدان الوزن سريعا

عملات زمان.. ريال السلطانة المصرية وحكاية العملة ذات التاريخ الهجري

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

فيديو

منها تعاطى المخدرات.. حالات إنهاء خدمة الموظفين من العمل

فيديوجراف.. صناعة بطاريات الجرافين ..ثورة صناعية في الطريق

فيديو جراف.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ