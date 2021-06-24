يخص رعاياها.. بيان عاجل للسفارة السعودية بالنمسا

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في فيينا عن سماح السلطات النمساوية للسعوديين بدخول البلاد ولكن وفق اشتراطات محددة.

وذكرت السفارة في بيان لها أن هذا السماح جاء بعد تعديل قائمة الدول ذات المخاطر الوبائية المنخفضة، لتشمل المملكة.

وفيما يتعلق بالشروط؛ فقد اشترطت النمسا على الراغب في السفر تقديم ما يثبت التواجد في إحدى الدول ذات المخاطر الوبائية المنخفضة خلال العشرة الأيام التي تسبق دخول البلاد.

وأبانت وزارة الخارجية النمساوية ان السماح للسعوديين بدخول أراضيها، يكون اعتبارًا من اليوم (الخميس)، وذلك وفقا لإجراءات محددة.

وفي سياق اخر؛ كانت السفارة النمساوية في الكويت، أكدت أنه لا دخول إلى البلاد حاليًا للقادمين من الكويت للسياحة حتى 30 يونيو الجاري.

وحسب صحيفة “القبس” الكويتية، أشارت السفارة النمساوية إلى أنه قد يتغير الأمر مع بداية يوليو في ظل وجود تحديثات في التعليمات من قبل الحكومة النمساوية ومراجعة القرار بشكل دوري.

ولفتت إلى أنه يوجد استثناءات خلال هذه الفترة لدخول بعض الفئات وهي: "الحالات الطبية الطارئة مع مرافق واحد فقط، مع ارفاق شهادة إثبات من المستشفى أو الطبيب المعالج في النمسا بوجود موعد لديه، فضلا عن السفر بغرض الدراسة أو البحث العلمي أو مواصلة التعليم المدرسي وكذلك الدبلوماسيين الكويتيين وأولئك الذين يرغبون بالسفر بغرض الأعمال التجارية الضرورية".

ودعت السفارة المسافرين من هذه الفئات إلى ضرورة اصطحاب شهادة التطعيم تثبت أنهم أتموا الجرعتين من اللقاحات المعتمدة عالمياً، وفي حال كان أحد المسافرين من هذه الفئات قد تعافى من كورونا عليه أن يحضر شهادة تثبته تعافيه من الإصابة في آخر 6 أشهر، بعد تعافيه من الإصابة، فضلا عن ذلك إجراء اختبار PCR تثبت سلبية الفحص أو اختبار الأجسام المضادة لا يزيد صلاحيته «بالإشارة إلى الأجسام المضادة» عن 3 أشهر.

وأشارت السفارة النمساوية إلى أنه لا يتعين على القادمين من الكويت ممن تم تطعيمهم أو الذين تعافوا، الدخول في الحجر الصحي ولكن فقط الأشخاص الذين ثبت إصابتهم بعد إجراء فحص كورونا، فيجب عليهم عزل أنفسهم.

وأضافت: “ويمكن إنهاء الحجر الصحي بالحصول على نتيجة اختبار سلبية في اليوم الخامس بعد دخول النمسا، حيث يتم احتساب يوم الدخول باعتباره اليوم صفر”.