رسميا.. يويفا يعلن إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين الموسم المقبل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا”، إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض، من بطولاته، بداية من الموسم المقبل 2021 - 2022.

كانت مباريات الأداور الإقصائية في البطولات الأوروبية، تعتمد على احستاب الهدف خارج الأرض بهدفين، حال انتهاء المباراة بالتعادل.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا” في بيان رسمي، اليوم، الخميس، أنه سيتم إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض من جميع مسابقات اليويفا، من الموسم القادم.

وأضاف بيان اليويفا، أنه في حال انتهاء أي مباريات إقصائية بين فريقين بالتعادل،سيتم اللجوء إلى الوقت الإضافي، وركلات الترجيح، إذ استمر التعادل.

يويفا يحسم معلب نهائي يورو 2020:

في سياق آخر، حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا”، الجدل بشأن، إمكانية نقل نهائي يورو 2020، خارج إنجلترا.

كانت تقارير صحفية، أشارت خلال الأيام القليلة الماضية، أن يويفا يدرس نقل نهائي يورو 2020، خارج إنجلترا، حال إصرار السلطات البريطانية، على عدم إعفاء 2500 من مباراة الشخصيات، من الحجر الصحي، لحضور المباراة.

وقال متحدث اليويفا في رسالة عبر البريد الإليكتروني، أبرزتها وسائل الإعلام الإنجليزية:" يعمل يويفا بالتعاون مع الاتحاد الإنجليزي والسلطات البريطانية، لإقامة الدور قبل النهائي والنهائي من يورو يورو 2020، على ملعب يورو 2020، بنجاح".

وتابع:" بشكل مؤكد، لا توجد خطط من جانب يويفا، لنقل نهائي يورو 2020".

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدور ثمن النهائي، من بطولة يورو 20220، السبت المقبل.

مواجهات دور الـ 16 من يورو 2020:

ويلز ضد الدنمارك: السادسة مساء يوم 26 يونيو

إيطاليا ضد النمسا : التاسعة مساء يوم 26 يونيو

هولندا ضد جمهورية التشيك: السادسة مساء يوم 27 يونيو

بلجيكا ضد البرتغال: التاسعة مساء يوم 27 يونيو

كرواتيا ضد إسبانيا: السادسة مساء يوم 28 يونيو

فرنسا ضد سويسرا: التاسعة مساء يوم 28 يونيو

إنجلترا ضد ألمانيا: السادسة مساء يوم 29 يونيو

السويد ضد أوكرانيا: التاسعة مساء يوم 29 يونيو

هدافو يورو 2020 “ حتى الآن”:

1- كريستيانو رونالدو ( البرتغال): 5 أهداف

2- رومليو لوكاكو ( بلجيكا): 3 أهداف

3- جورجينيو فينالدوم ( هولندا): 3أهداف

4- إيميل فورسبيرج ( السويد): 3 أهداف

5- بيتر شيك ( التشيك): 3 أهداف