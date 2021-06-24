أخبار التوك شو.. البابا تواضروس يوجه رسالة للمواطنين بشأن كورونا.. وهذه أعراض المتحور دلتا الجديد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية العديد من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تتعلق بـ كورونا وغيرها من الموضوعات ذات أهمية، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

البابا تواضروس الثاني يوجه رسالة للمواطنين بشأن فيروس كورونا.. فيديو

عقب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على وجود موجة رابعة من فيروس كورونا، قائلاً:" منقدرش نقول إنه هيخلص لأنه خلاص عايش معانا، بس إحنا بنحاول نقاومه".

وأشار البابا تواضروس الثاني خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز" إلى أنه من خُبث ومكر الفيروس أنه يقوم بالتحور، ويتغير أثره، ويزداد شراسة، موجهاً رسالة للمواطنين قائلاً: "يجب الالتزام بالإجراءات الصحية الواجبة، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وتهوية المكان، والابتعاد عن الأماكن المغلقة".

رئيس جامعة دمنهور: مبادرة لتصحيح التصورات المغلوطة عن العملية التدريسية

قال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور إنه تم إطلاق مبادرة لتصحيح التصورات المغلوطة عن العملية التدريسية أمس الأربعاء ، منوهاً إلى أن هذه المبادرة أُطلقت بناء على اقتراحات الطلاب في الجامعة من خلال استبيانات.

وأضاف "عبيد صالح" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المبادرة تتعلق بطريقة التعلم، واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أن يتم من خلال هذه المبادرة تدريب الإداريين أيضاً وليس الطلاب فقط.

أحمد العياشي يوضح أسباب ضعف الانتصاب| فيديو

قال الدكتور أحمد العياشي استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكور إن هناك العديد من الأسباب التي تسبب في ضعف الانتصاب، ومنها: التدخين وزيادة نسبة الدهون في الدم وخلل الهرمونات، وإذا كان مريض ضعف الانتصاب بتلك الأسباب توجد سهولة كبيرة في علاجه، وحتى أنه يكون علاج لفترة قصيرة جدا ونهائى.

وأضاف الدكتور أحمد العياشي خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن توجد فئة أخري تعاني من ضعف الانتصاب، ومنها مريض الضغط أومريض السكر أو مريض قلب أو مريض تعرض لحادثة أثرت على عموده الفقري والحبل الشوكي، فيكون الحل الأفضل لهم التدخل الجراحي.

القهوة تقلل مخاطر الإصابة بـ أمراض الكبد والسرطان بنسبة 21%.. تفاصيل

عرض برنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc تقريرأ رصد مزايا القهوة ودورها فى تقليل مخاطر الإصابة ب أمراض الكبد والسرطان .

ووفقأ للتقرير فإن هناك دراسة بريطانية كشفت أن احتساء القهوة يقلل من مخاطر الاصابة ب امراض الكبد والسرطان بنسبة 21% على أن يكون احتسائها بشكل منتظم ..

استشارى: المناعة الجماعية من كورونا تسجل هذه النسبة

قال الدكتور أمجد الحداد ، رئيس قسم الحساسية والمناعة ب هيئة المصل واللقاح ، إن الدولة المصرية أتاحت منذ بدء تفشى وباء كورونا منظومة لقاحات متكاملة والاعتماد على تصنيعها محليأ والاكتفاء الذاتى ب احتياجات الدولة المصرية والطموح أيضأ ان تكون مصر أكبر مصدر للقاحات لدول أفريقيا خاصة أن فيروس كورونا وباء مستمر ولم ينته بعد .

وأضاف " الحداد " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc ، أن الدولة المصرية من المقرر ان تصل للاكتفاء الذاتى من تصنيع اللقاحات قبل نهاية العام الحالى منوها أن المناعة الجماعية من الفيروس تحقق نسبة 60% : 70% من المستهدف ، لافتا إلى أن المناعة المكتسبة من الاصابة ب كورونا ليست طويلة الأمد فيتم الاضطرار لجرعات تنشيطية أو موسمية مثل الانفلونزا لذلك يكون الاحتياج للتصنيع المحلى والذى قامت به مصر .

استشاري علاقات أسرية : المراهقون أكثر من يتأثرون بطلاق والديهم

قالت الدكتورة غادة حشمت، استشارى العلاقات الأسرية، إنه فى معظم أحيان الطلاق يكون الأطفال ضحية له، خاصة فى عدم القدرة والوعى بكيفية التعامل بعد الطلاق.

وأضافت "غادة" خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنه يجب معرفة أن السن الصغيرة من الأطفال سيتأثر بالطلاق وتحدث له أنواع من الإضطرابات، موضحة أن المراهقون هم أكثر سن يتأثر به.

آخر مستجدات تطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس

قال الفريق ربيع أسامة، رئيس هيئة قناة السويس، إن الدولة المصرية كانت تستهدف إنهاء أعمال تطوير مشروع القناة خلال 24 شهرًا، متوقعًا أن تنتهي هذه الأعمال خلال 20 شهرا أو قبل ذلك، لافتا إلى ان الكراكات تعمل حوالى 18 ساعة يومياً .

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس ،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر، المذاعة على الاولى المصري ،أن الجزء الجنوبى فإنها تعمل به لمدة 8 ساعات يوميا، لأن هذه المنطقة يجب أن تبدأ أعمال التطوير فيها دون مرور السفن.

مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان : برنامج التعافي الشامل يتضمن 90 يوماً

قالت الدكتورة نيفين فكري، مدير مركز العزيمة لـ تأهيل مرضى الإدمان بالمنيا، إن البرنامج العلاجي في هذا المركز يتضمن العديد من الجوانب، والتي من ضمنها: التأهيل الرياضي، والتأهيل النفسي، بالإضافة إلى العلاج بالعمل، مشيرة إلى أن مدة البرنامج 90 يوماً.

وأضافت "نيفين فكري" خلال لقائها مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مركز العزيمة بالمنيا هو أحد أكبر المراكز الذي يقوم بتطبيق سياسة برنامج العلاج بالعمل.

أستاذ علم الفيروسات: أعراض متحور كورونا دلتا تشبه البرد واللقاحات تسيطر عليه

قال الدكتور أيمن الشبيني، استاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن متحور كورونا "دلتا" هو عبارة عن تغير جوهري، مؤكداً على أن التحورات هي سمة طبيعية في الفيروسات، خاصة أحادية الشريط، حيث تحدث مرة أو مرتين خلال الشهر الواحد.

وأضاف "أيمن الشبيني" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تحورات مؤثرة، وتحورات غير مؤثرة، مشيراً إلى أن "دلتا" متحور مؤثر، وغيره كما حدث في البرازيل والهند وانجلترا وكاليفورنيا.

أستاذ علم الفيروسات يكشف أسباب حدوث مضاعفات بعد التعافي من كورونا.. فيديو

كشف الدكتور أيمن الشبيني، استاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، عن آخر تطورات فيروس كورونا والحالة الوبائية في مصر، قائلا إن هناك تراجع في أعداد الإصابة خلال الفترة السابقة، وهذا يدل على التزام بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف "أيمن الشبيني" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إذا التزام كافة المواطنين بالإجراءات الاحترازية، فإن هذا سيؤثر على انخفاض أعداد الإصابة خلال الفترة القادمة.

متعلقة بتحقيق الذات.. استشاري الطب النفسي يوضح أعراض ومؤشرات متلازمة البط |فيديو

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن متلازمة البط تعني شعور الانسان بعدم تحقيق ذاته وطموحاته التي يسعى إليها، بالإضافة إلى انشغال الذهن وكثرة التفكير في كل ما يمر به، معقباً: " 24 ساعة اللاشعور بتاعه ودماغه شغالة".

وأضاف "جمال فرويز" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أعراض متلازمة البط تشبه تماماً الأعراض الجُسمانية الناتجة عن التوتر النفسي.