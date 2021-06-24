دولة عربية تتخطي 6 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الخميس تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد الي ان إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق ارتفع إلى 16 ألفاً و999 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة والبيئة في العراق في تقريرها إنه تم تسجيل 6093 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و311 ألفاً و93 إصابة.

ورصد التقرير شفاء 4030 شخصاً، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و217 ألفاً و982 حالة.

وأشار إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 46 ألفاً و811 فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 11 مليوناً و460 ألفاً و870.

وأوضح أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 829 ألفاً و248 شخصاً.



وكان مديرية الصحة في منطقة النجف الأشرف في العراق، قد قال في وقت سابق إنه جرى التأكد من وفاة مواطن بسبب مرض الفطر الأسود.

وأصدرت دائرة صحة النجف بيانا توضيحيا، قالت فيه: "تود دائرة صحة النجف الأشرف أن توضح للأخوة المواطنين أن حالة الوفاة التي حدثت بمرض الفطر الأسود تعود لمريض من محافظة ذي قار بعمر 56 عامًا".

أضافت " حضر للعلاج في مركز النجف للعلوم العصبية لإصابته بجلطة دماغية مع التهابات الجيوب الأنفية والعين، وهو غير مصاب بفيروس كورونا، إلا أنه يعاني من الإصابة بمرض السكري، وهو أحد مسببات الإصابة بالفطر الأسود".

وتابعت : "نود الإشارة هنا إلى أن مريضة أخرى بعمر 55، علما كانت مصابة بفيروس كورونا وأصيبت بالفطر الأسود، إلا أنها وبحمد الله تماثلت واكتسبت الشفاء التام".

وأكملت الدائرة في بيانها: "نؤكد لمواطنينا الكرام كما أكدنا سابقا، أن مرض الفطر الأسود مرض غير انتقالي، وأن الفئات المعرضة للإصابة به هم الذين يكثرون من استخدام أدوية الكورتيزون والستيرويد والمضادات الحيوية بصورة عامة وذوي المناعة الضعيفة والمصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري، وهو يحدث نتيجة التعرض لنوع من العفن موجود في التربة والنباتات والفواكه المتحللة، ويؤثر على الجيوب الأنفية والرئتين والمخ".

و يسمى الفطر الأسود أيضا بـ"الفطر العفني" أو "فطر الغشاء المخاطي"، وهو عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة.

ويؤثر "الفطر العفني" على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد، مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وبدأ الحديث عن الفطر الأسود منذ إعلان الهند رصد انتشار متسارع للمرض ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كورونا.