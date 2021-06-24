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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

وصفات سريعة لعمل المكرونة البولونيز لأمهر الشيفات

صدى البلد

المكرونة البولونيز  من الأكلات السريعة التى يمكنك تحضيرها فى مطبخك ولن تستغرق وقت طويل إليك 3 وصفات سريعة لعمل المكرونة البولونيز لأمهر الشيفات 


 طريقة عمل مكرونة بولونيز مميزة للشيف سالي فؤاد بالمقادير


مكرونة سباجتي مسلوقة
معلقة كبيرة زيت ذرة
معلقة كبيرة ثوم مفروم
طماطم مكعبات
لحمة معصجة
صلصة
ملح
فلفل
بابريكا حمراء
زعتر
بودرة بصل
بودرة ثوم
عسل أبيض
جبنة بارميزان مبشورة
ريحان

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خطوات تحضير مكرونة بولونيز
 


شوحي الثوم في الزيت ثم ضيفي الطماطم و ملح و فلفل،
ضعي زعتر وبودرة البصل وبودرة الثوم والبابريكا واللحمة المعصجة و الطماطم
ضيفي العسل واخلطي لتحصلي على الصوص
ضيفي الصوص على المكرونة مع الجبنة وقدميها ساخنة
مكرونة بولونيز

 

المكرونة البولونيز للشيف أميرة شنب 

مقادير مكرونة بولونيز

مكرونة اسباجيتي
نصف كيلو لحم مفروم
كوب طماطم مبشورة
كرات
كرفس
جوزة الطيب
ملح
فلفل
قرفة
جزر مبشور
صلصة طماطم
سكر
حبهان
ورق لورا
مستكة
زيت

طريقة تحضير مكرونة بولونيز

 تشوح اللحمة المفرومة في الزيت

 ثم يضاف الكرات والكرفس والجزر والحبهان وملح وفلفل وجوزة الطيب وقرفة وورق لورا ومستكة

 يقلب الخليط جيدا حتى تمام النضج ثم تضاف الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم

 ثم توضع رشة سكر ويقلب جيدا ثم يضاف قليل من الماء ويترك الخليط حتى اكتمال النضج

 في طبق التقديم توضع المكرونة الاسباجيتي ثم يضاف صوص البلونيز وتقدم

المكرونة البولونيز للشيف نيفين عباس 


المقادير
كيلو مكرونة
نصف كيلو لحم مفروم
4 حبات طماطم كبيرة
بصلة متوسطة
كوب حليب
كوب مرق لحم
ملعقة كبيرة زبد
ملعقة كبيرة زيت
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل
 


المكرونة البولونيز بالخطوات 


تسلق المعكرونة فى ماء مغلى مضاف إليه قليل من الملح والزيت ثم تصفى من الماء عندما تصل إلى مرحلة النضج
يسكب الحليب فى إناء معدني ويترك على النار حتى يبدأ فى الغليان ثم يرفع من على النار
تسخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة ويسكب بها الزيت ثم الزبدة ويقلب ويضاف البصل المفرى ويقلب حتى يصفر لونه ويصبح طريًا
يسكب عليه الحليب الساخن ويقلب معه ثم يترك حتى يبدأ فى الغليان  وتسكب شرائح الطماطم والصلصة على الخليط وتقلب معه لمدة دقيقة ثم يسكب مرق اللحم على الخليط
يضاف إليه الملح  وتقلب المكونات جيدً وتغطى القدر بإحكام
تترك على نار خفيفة لحوالي ساعتين حتى ينضج اللحم تمامًا وتقل كمية السوائل
تقلب المكرونة مع جزء من الصلصة وينثر فوقها الجبن المبشور وتقدم
 

المكرونة المكرونة البولونيز طريقة عمل مكرونة بولونيز مميزة للشيف سالى فؤاد المكرونة البولونيز للشيف أميرة شنب طريقة تحضير مكرونة بولونيز

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