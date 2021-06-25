أبرزها المواثيق الدولية .. 7 اختصاصات للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقاً لأحكام اللائحة الداخلية له، التى صدق عليها الرئيس السيسي.

وتنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.

ونصت المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه "بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بكل لجنة.

اختصاصات لجنة حقوق الإنسان

تختص لجنة حقوق الإنسان بالقيام بالأعمال الآتية :

1- الحقوق والحريات.

2- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.

3- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

4- تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.

5- الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

6- الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

7- التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون حقوق الإنسان.