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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيفية استغلال يوم الجمعة وليلته فى التقرب إلى الله

القران الكريم
القران الكريم

قدمت دار الإفتاء المصرية، عدة إرشادات للمسلمين، عن كيفية استغلال يوم الجمعة وليلته في طاعة الله والتقرب إليه بالأعمال الصالحة.


وقالت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك:  على المسلم أن يستغل الوقت من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة، بالإكثار من الصلاة على الحبيب، والإكثار من الاستغفار.


كما نصحت دار الإفتاء، بقراءة سورة الكهف، والتصدق ولو بالقليل، والإكثار من الدعاء ففي يوم الجمعة ساعة إجابة، وكذلك قراءة القرآن ولو صفحة من القرآن، وضرورة التواصل مع الأهل والأقارب لصلة الرحم، وناشدت الأزواج بمساعدة الزوجة في أعمال المنزل.

 

نور ما بين الجمعتين.. فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

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12 أمرا من الذهب لتكون في معيه الله طوال اليوم

1ـ الطهارة طوال اليوم كلّما انتقض وضوئك توضَّأ لكي تكسب محبّة الله {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}.. [البقرة : 222]، والحكمة من الوضوء كذلك أن ييأس الشيطان منك.

 

2ـ حافظ على صلاة الضحى لكي تكون في كفاية الله من البشر وظلمهم وقهرهم ومن كل سوء أقلها ركعتين والأولى تكون ٤ ركعات بتسليمتين في الحديث القدسي يقول الله (ابن ادم اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره)، فماذا تتوقع أن يحدث لك وأنت في كفاية الله. 

 

3ـ عند تناولك للإفطار وللغداء والعشاء حتى القهوة احمد الله عليها لأن الله يرضى على العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فإذا رضي الله عنك فمن سيسخط عليك.

 

4ـ قبل صلاة الظهر وقت عظيم وهو وقت افتتاح أبواب الجنان فاحرص أن تصلي قبل صلاة الظهر ٤ ركعات المهم أن تدعو الله في هذا الوقت الذي يغفل عنه الكثير ففضلها كفضل الصلاة والدعاء في الثلث الآخر من الليل فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما يحرص عليه سنة الظهر القبلية يطيل ركوعها وسجودها.

 

كيف يشعر الإنسان أنه فى معية الله 

5 ـ قبل الغروب اجعل الوقت كله وقت تسبيح وما أدراك ما التسبيح هو باب الرزق نوّع فيه بجميع صيغة خاصة قول (سبحان الله وبحمده) لأنها تكفر الذنوب ولو كانت كزبد البحر.

(من ألهمه الله التسبيح قبل شروق الشمس وقبل الغروب فغالباً ما يجعل الله له من كل همّ فرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب).

وعندما اشتكى الرسول عليه الصلاة والسلام ضيقة الصدر قال الله تعالى : {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ}.. [الحجر : 97 - 98].

 

6 ـ بعد المغرب هذا رياض قلبك اجعلها ما بين الصلاة على الرسول لأنها تفرّج الهمّ وقول لاحول ولاقوه إلا بالله.

وكذلك الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 

أنصحك بالأعمال التي تكفر الذنوب لأن البلاء الذي تعيشه ما نزل إلا بعقوبة وذنب ولا يرتفع إلا بتوبة.

 

7 ـ حاول قدر الإمكان في كل يوم أن تتصدق بمال أو حتى بالابتسامة لزميل أو بإماطة أذى تصدق برسالة دينية عبر الواتس أو بنشر سنة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام المهم أن تتصدق.

 

8 ـ كفارة المجلس كرّرها وهي (سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك)، وبعد الوضوء لكل صلاة، وبعد أي مجلس وخاصة إذا كان فيه غيبة أو أي لغو في الكلام.

 

9 ـ احفظ لسانك من الغيبة فهي باب الهموم في الدنيا وباب الهلاك في الآخرة وإذا جلست مجلس الغيبة امنعهم عن الخوض في أعراض المسلمين لتضمن نفسك من نار جهنم.

 

10 ـ عند النوم لا تسمح لنفسك أن تنام من غير الوتر ، تذكّرْ إنها وصيّة خير البشر ولاحظ أنها ركعات وأقلها ركعة واحدة فعندما أوصاك حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام لم يثقل عليك، ولا تنسى قراءة سورة الملك قبل النوم فهي المنجية والمانعة من عذاب القبر.

 

11 ـ حافظ على قراءة آخر آيتين من سورة البقرة كل ليلة

(آمن الرسول بما أُنزل إليه من ربّه ..... ) فهي بعد الله تكفيك من الهمّ ومن الظلم ومن القهر ومن تسلّط شياطين الإنس والجنّ وتحميك من البلايا والمصائب التي يرسلها الله لعباده تطهيراً لهم من الذنوب فهذه الآية هي من تطهّرك من ذنوبك فلا تحتاج لبلايا تكفّر الذنب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من قرأها في ليله كفتاه).

 

12 ـ حافظ على أذكار الصباح وأذكار، والصلاة لتحميك من كل مكروه.

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