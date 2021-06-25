عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. استمر ٢١ ساعة ..التفاصيل الكاملة لـ حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حريق أرشيف مجلس الدولة
حريق أرشيف مجلس الدولة

سارعت قوات الحماية المدنية بالجيزة لـ اخماد النيران اشتعلت في مبنى أرشيف مجلس الدولة والمجاور للسفار السعودية وذلك بعد ان تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى في الجيزة وتبين انه مبنى تابع لمجلس الدولة، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده تمهيدا للسيطرة عليه.

حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة 

وأشارت مصادر الى ان الحريق الواقع في مبنى أرشيف مجلس الدولة لا علاقة له بمبنى مجلس الدولة بالدقي وانما نشب بمبنى أرشيف ومخزن تابع للمجلس بدائرة قسم شرطة الجيزة بشارع احمد نسيم.

السيطرة على حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

واستعانت قوات الدفاع المدني برئاسة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بدعم من سيارات الإطفاء ليصل عددها إلى 16 إضافة إلى لانش من قوات الإنقاذ النهري يتمركز بنهر النيل بالقرب من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة لسهولة ملأ سيارات الإطفاء بالمياه.

وانتقل اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إلى مسرح حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة لمتابعة عمليات إطفاء الحريق.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة وسيطرة قوات الحماية المدنية على الحريق من خلال الفيديو جراف التالي.

مبنى أرشيف حريق أرشيف مجلس الدولة الجيزة مجلس الدولة شرطة النجدة

ترشيحاتنا

الجوازة باظت.. عروس تلغي حفل الزفاف بسبب نظارة العريس

صدمتان ومفاجأة لـ الترجي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. اعرف ماذا يحدث لقارئها؟

المالية: نتوقع نموًا 2.8 % وفائضًا 1.1% وخفض العجز الكلي لـ7.7%

الإسكان: بدء تسليم 3072 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر –الأندلس" بعد غد

فيديوجراف.. استمر ٢١ ساعة ..التفاصيل الكاملة لـ حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرقة الآثار .. برلماني سابق يواجه المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

بسبب نفقات الطلاق .. أجانب يلجأون إلى إعلان زواجهم من حيوانات وأشياء غريبة

محمد فضل يروي واقعة لأول مرة عن رمضان صبحي أثناء احترافه

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة .. تعرف عليها

فيديوجراف.. استمر ٢١ ساعة ..التفاصيل الكاملة لـ حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

فيديوجراف.. استمر ٢١ ساعة ..التفاصيل الكاملة لـ حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

فيديوجراف .. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

بعد مقتل 43.. الجيش الإثيوبي يعلن تفاصيل الضربة الجوية

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ