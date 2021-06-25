فيديوجراف.. استمر ٢١ ساعة ..التفاصيل الكاملة لـ حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

سارعت قوات الحماية المدنية بالجيزة لـ اخماد النيران اشتعلت في مبنى أرشيف مجلس الدولة والمجاور للسفار السعودية وذلك بعد ان تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى في الجيزة وتبين انه مبنى تابع لمجلس الدولة، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده تمهيدا للسيطرة عليه.

حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

وأشارت مصادر الى ان الحريق الواقع في مبنى أرشيف مجلس الدولة لا علاقة له بمبنى مجلس الدولة بالدقي وانما نشب بمبنى أرشيف ومخزن تابع للمجلس بدائرة قسم شرطة الجيزة بشارع احمد نسيم.

السيطرة على حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

واستعانت قوات الدفاع المدني برئاسة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بدعم من سيارات الإطفاء ليصل عددها إلى 16 إضافة إلى لانش من قوات الإنقاذ النهري يتمركز بنهر النيل بالقرب من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة لسهولة ملأ سيارات الإطفاء بالمياه.

وانتقل اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إلى مسرح حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة لمتابعة عمليات إطفاء الحريق.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة وسيطرة قوات الحماية المدنية على الحريق من خلال الفيديو جراف التالي.