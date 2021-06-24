الأنبا بشارة يعلن بداية الندوات الصيفية للشباب

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، أعلن عن بداية الندوات الصيفية، لأبناء وبنات المرحلة الثانوية.

نجع الدك

وذلك بمبنى التنمية بالبربا، وكذلك بمبنى التنمية بنجع الدك، بدء من الخامس من يوليو المقبل.

وفي سياق متصل، أعلن نيافة المطران عن بداية الندوات الصيفية للشباب الجامعي والخريجين، بدءا من الثالث من أغسطس المقبل، وذلك بدير السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان بالمقطم.