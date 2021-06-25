نصف مليار جنيه للعاصمة.. تفاصيل مخطط تطوير الميادين والشوارع بـ العريش والشيخ زويد 

تتجه محافظة شمال سيناء، الي تنفيذ مخطط تطوير للمدن الساحلية ، خاصة بمدينتي العريش والشيخ زويد بسيناء بحيث تشمل عملية التطوير رفع كفاءة الميادين والشوارع الرئيسية وعمل الأرصفة والبردورات وتركيب كشافات الانارة بالعريش والشيخ زويد ، تنفيذا لتوجيهات رئاسية بتطوير محافظة شمال سيناء والنهوض بها لدعم مجالات التنمية في مختلف المجالات، مما ينعكس أثره على خدمة المواطنين بسيناء .



وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أن توجيهات الرئيس كانت بالبدء بمدينة العريش العاصمة ، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وافتتاحها خلال الاحتفال بانتصارات أكتوبر الماضى لإظهــار الوجه الحضارى للمدينة ، وتضمنت تطوير 5 ميادين والمحاور الرابطة بينها والبنية التحتية لميادين : السادات ( الرفاعى ) ، النصر ، الشهداء ( الساعة ) ، بنك القاهرة والكتيبة 103 ( الميناء ) .

كما يجري تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير والتي تشمل ٣محاور رئيسية باعتماد مالي قدره ٥٠٠ مليون جنيه.



وأضاف المحافظ، أن الرئيس أصدر تعليماته بالتطوير الكامل لمدينة الشيخ زويد بشكل عام .. حيث قامت لجنتان من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وديوان عام المحافظة ، بهدف عمل استطلاع جميع الأماكن التي ستضع للتطوير بالمدينة واعداد مخطط كامل يحقق طفرة كبيرة في مجالات : الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى والاسكان وكذلك المرافق العامة والخدمات لتحقيق أكبر استفادة منها .

سوق تجاري :



وأعلن المحافظ أن التطوير يتضمن انشاء منطقة سوق تجارى كبير يحقق جميع احتياجات المواطنين ، وكذا طريق دائرى حول المدينة لتيسير الحركة الداخلية ..واماكن انتظار للسيارات .. علاوة على الطريق الدولى ( العريش / الشيخ زويد ) ، طريق الساحل بالشيخ زويد ، وانشاء شبكة طرق داخلية بالمدينة لخدمة المواطنين .



وأشار الى مدينة رفح الجديدة على بعد نحو 5 كيلومترات من مدينة الشيخ زويد .. حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى المقرر افتتاحها وتضم 84 عمارة سكنية باجمالى 1344 وحدة سكنية ، مجاورة سكنية تضم 200 بيتا بدويا ، منطقة خدمات مركزية ..

١٠٠ عمارة :



وأعلن أن توجيهات الرئيس بانشاء عدد 100 عمارة سكنية و200 منزلا كمرحلة عاجلة لتضاف الى العمارات القائمة بهدف توسيع قاعدة المستفيدين منها ، وأنه سيتم البدء فى التوسعات الجديدة قريبا للانتهاء منها فى أقرب وقت وتسليمها الى المستفيدين طبقا لتوجيهات الرئيس .



وأكد أن هناك الكثير من الانجازات والمشروعات وخطط التطوير لصالح أهالى مدينتى الشيخ زويد ورفح باعتبارهما أكثر المدن تضررا من الارهاب.

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