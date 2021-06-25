أبرزها خفض تكاليف الإنتاج.. 13 اختصاصا للجنة الصناعة والتجارة بـ مجلس الشيوخ

يختص مجلس الشيوخ بتوسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، إلى جانب دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز،فضلا عن دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

و حددت لائحة مجلس الشيوخ ، مهام اللجان النوعية وطريقة عملها، و نصت اللائحة على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة .

اختصاصات لجنة الصناعة والتجارة

ونصت اللائحة فى المادة 50 منها على أن :" تختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يأتى:

1- استراتيجيات وخطط القطاع الصناعى والتجارى ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.

2- الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.

3- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.

4- العلاقات الصناعية والتجارية.

5- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.

6- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة.

7- التشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات.

8- التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.

9- المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

10- المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.

11- شئون التجارة الداخلية والخارجية.

12- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.

13- السياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.