يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

أخيرًا صدر قرار إرجاء العمل بالمنظومة الإلكترونية للجمارك المصرية من وزارة المالية، وعلي الرغم من حاله الارتياح الشديد داخل مجتمع الأعمال بعد حبس أنفاسهم، إلا أنه كان متوقع ومنتظر ولم يكن مفاجأة لأي مراقب ذاك لوضوح واستحالة الاعتماد علي هذه المنظومة في الوقت الحالي، وعلم السيد الوزير المحترم محمد معيط بكارثيه النتائج المتوقعة حال العمل بها في أول يوليو.

لكن السؤال لماذا أحدث هذه البلبلة الشديدة داخل مصر وخارجها؟ من المعلوم أهمية تطبيق المنظومه لتحسين وتسهيل الاجراءات وتقليل زمن الصادرات والواردات و لترتقي مصر الي مثيلاتها من الدول في تقليص زمن التخليص وتواكب المعايير الدوليه وهذا له اهميه بالغه للاقتصاد المصري.

ولكن أيضا هي شديدة الحساسية أثناء التطبيق لكونها تتحكم وتسيطر علي شريان حيوي للتجاره العالميه واتصالنا بالعالم الخارجي، ولكونها منظمومه الكترونيه علي مطبقيها اتباع خطوات محسوبه وزمن مدروس جيدا نظرا لكثرة وتعقيد الاجراءات بها، فلا تعامل مثلا كمشروع انشائي يمكن الضغط علي آلياته لتنفيذه وسرعه انجازه .

لذلك نقف وقفه لنتعرف علي مدي فاعليه المنظومه الالكترونيه للجمارك المصريه وقدرتها علي تحريك العمل بالمواني من والي مصر في هذا التاريخ المحدد للتفعيل.

والذي لم ينجح التسجيل به من الشركات اكثر من بضعه الاف لا تتعدي اصابع اليد الواحده، اطلق النظام تجريبيا في 2021/4/1 اي قبل 3 شهور فقط من موعد النشغيل الفعلي.، ضيق الوقت المخطط التدريب علي المنظومه تزامنا مع بدايه الموجه الثالثه covid-19، تتلخص المشكله الاهم والاكبر في النظام نفسه ومدي فاعليته و كفاءته الفنية والتقنيه لربط جميع الاطراف، مصلحة الجمارك بالياتها والشركه المصدره والشركه المستوده والمخلص الجمركي .

مشاكل كثيرة داخل النظام اظهرتها ندوات التعريف بالنظام وتطبيقه والتي نظمتها الوزاره نفسها واحدها بالغرفه التجاريه المصريه والذي حضرها السيد رئيس الغرفة المهندس محمود العربي لاهمتها في تاريخ 6/6 لعرض مفاهيم النظام وكيفيه التشغيل وكانت الاعتراضات واضحه وجليه من الحضور وهم لفيف من الشركات الكبري تحدثواعن ضعف النظام وسقوطه باستمرار بدايه من صعوبه تفهم التسجيل المبدئي للشركات الي عدم ارسال المصلحه كود التفعيل لهم لبدء التشغيل. مثال تم التسجيل المبدئي وتقديم المستندات في 5/31 ولم يتم ارسال كود تغعيل البرنامج الخاص بالشركه الي الان.

إعاده كتابة الأصناف داخل الفاتورة أكثر من مرة بسبب سقوط النظام، وعدم إمكانيه ربط المخلص علي نفس account الشركه فتقف عمليه التسجيل.

يفترض ان يتم استخراج ال " ACI " خلال يومين فقط ليصل زمن الارسال من اامصلحه الي اكثر من اسبوع والذي يجب ارساله الي المصدر لاستكمال عمليه الاستيراد.

حتي الدعم الفني التليفوني يصل الانتظار الي 30 دقيقة والاجابات غير شافيه مثل الشركه القائمه علي النظام تقوم بعمل حلول تقنيه لهذه المشكله حتي الان.

المتصفح عن طريق جوجل كروم في البدايه يعمل ثم لا بستجيب نهائيا لعده ايام ثم يستجيب متصفح اخر دون التنويه عنه.

اما خارجيا فقد فوجئت الشركات بهذا النظام ووقت تنفيذه فحدث تاخير في تسجيل بيناتهم على black chain.

كذلك فوجئ المصدر الخارجي بزياده تكلفه إرسال المستندات إلي 80 $ ، وهناك أيضا مشكلة كبيرة مع المصدرين بسبب المنافست.

كل هذا وكان الوزارة لا تعلم وترفض أي استجابة.

رغم تدخل نواب الشعب وشيوخها واستغاثات من مجتمع الاعمال المصري والغرفه التجاريه المصريه وكل الشركات والمستخدمون في حاله ترقب خوفا من الخساائر المحتملة.

ويكون التراجع في اللحظه الاخيرة، الغريب ان يكون التصريح بالتراجع بهذه الصورة.

( استجابة إلي مطالب مجتمع الأعمال والشركات العالمية متعدده الجنسيات باتاحة وقت اضافي للانضمام للمنظومه كمهله اخيره ) (والتطبيق الزامي من اول اكتوبر) وكان الاصح في نظري ان يقول البيان وقبل توقف حركه التجاره العالميه من والي مصر بسبب ضعف اداره المنظومه .

اعتقدنا ان زمن الأخطاء والضغط الغير مبرر علي الافراد ورجال الاعمال دون مبرر قد ولي وانتهي لامكان العمل في مناخ صحي.

وان ما بجب ان يكون نصب اعين اي مسؤل اولا هو احنرام المصرين ومعاملهتم كعملاء للمصالح الحكوميه ومصدردخل لها .

ان من الاهمية مراجعه كل نظام واجراء بعنايه قبل اقراره وصدوره و هو لحق واحترام لمن يسخدموه.

وان الحفاظ علي ثقتنا الحاليه في الحكومه المصريه تتطلب مفهوم ان حسن اداره الامور تكون لها نفس الاهيمه مثل اهميه تطببقها.

هذا ما يجب ان يكون عليه اساس التعامل الجاد مع مصالح االشركات والافراد في مصر.