سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

بقالنا فترة كل ما نفتح الفيسبوك أو الانستجرام بنقرا عن ناس نعرفهم ومشهورة نسبياً يا اما حالة تحرش يا اعتداء جنسي، بلاعة واتفتحت، والاعتداءات على أكثر من 100 ضحية بينهن قصر..

كتير منا بيتابع الصفحة اللي معمولة عشان بس تفضح وتنشر المحادثات والتسجيلات الصوتية اللي بتخص الشخص المتهم بالتحرش، وبتنشر "أونلاين"، أنواع التحرش الجنسي المختلفة تفصيلا...هي مبادرة بتهدف لمحاربة التحرش وحماية البنات منه، وكمان بتقدم طرق الوقاية والتعافي بعده..

بنات كتير تقريباً كل يوم بيتعرضوا لتحرش بس مفيش دليل ملموس.. بس دلوقتي صوت الناجيات أقوي من أي دليل ولأول مرة القانون والمجتمع بينصف المتضررات و بيسمح لهم بحرية الصوت والبوح..

للأسف مفيش واحدة منا.. متتعرضتش لموقف و قالت لأ للمتحرش الا و خدت وقتها عشان تستوعب الموقف و تعيد نفس الموقف في دماغها الاف المرات و تفكر كانت ممكن تعمل ايه او تقول ايه او تتصرف بشكل مختلف..

التحرش أنواع.. و كل واحدة فينا محتاجة تفهم كل نوع عشان لما تتحط في موقف تتدرك انها قوية و هي بتقول لا ... الشخص اللي بيقوم بالتحرش سواء بالنظر أو اللمس أو حتي الكلام شخص ضعيف و جبان و انتي أقوي حتي لو معملتيش حاجة.. انك تواجهي ده قوة..

عشان كده خليني اقولك أنواع التحرش... اه هما كتير ..

التحرش بالعين

لما يقعد يبحلق فيكي و عينه تنزل علي جسمك أو جزء معين في جسمك و عينه في أي حتة غير عينك .. ده تحرش

التحرش التعبيري

لما وشه يقلب حمدي الوزير و تعبيرات وشه تحسي فيها بنوايا جنسية زي الغمز/ يفتح بقه / يستخدم لسانه..كل ده تحرش

التحرش بالصوت

لو صرخ زي المجنون بشكل معين ..همس و اتنحنح ، و أي نوع من الأصوات ذات الإيحاءات الجنسية..تحرش!

التحرش بالحكاوي

بصي هي كلها مسميات جديدة انا معاكي.. بس عشان تحفظيهم و تصحصحي كده .. يعني ايه التحرش بالحكاوي؟ يعني لو قالك ملحوظة "جنسية" عن الجسم و لو حكي حكاوي جنسية ده كده مش بيسليكي كده بيشوف اخرك و وحتوقفيه ولا لا.

التحرش بالملاحقة

يعني لو لقيتي في واحد بيمشي وراكي و قريب منك وانتي ماشية و هو بيقرب بعربيته و بيستناكي. عند البيت او شغلك او عربيتك ممكن ميكونش معجب لا .. متحرش عادي!

التحرّش الإنترنت

أي تعليق خارج..رسايل ..صور ..فيديوهات غير مرغوبة ..مسيئة.. خارجة..تحرش معروفة!

التحرش بالتليفون

مكالمات التليفون أو رسائل نصية تحمل اقتراحات أو تهديدات جنسية. واضحة!

التحرش بالتعري!

إظهار" أجزاء حميمة" أمام شخص ما أو في وجود شخص ما دون رغبته.

التهديد والترهيب

التهديد بأي نوع من أنوع التحرّش الجنسي أو الاعتداء الجنسي بما فيه التهديد بالاغتصاب. واضحة برضه!

الدعوة لممارسة الجنس

ودي سبتهالك كده زي ما هي عشان احنا بنهنج لما بتحصل و خصوصاً لو حد نعرفه ، و لو حد مشهور ، و لو حد بيشتغل معانا .. فركزي معايا كده عشان ده زيه زي الخريطة كده مش حيطلع برة المنهج!

١- طلب ممارسة الجنس(بهزار يعني بجد)، ووصف الممارسات الجنسية أو التخيلات الجنسية(مش بيفضفض قلنا بيشوف اخرك)، وتوجيه دعوات لتناول العشاء "في البيت" أو اقتراحات أخرى قد تحمل طابعًا جنسيًا بشكل ضمني أو علني. اه الموفي نايط في البيت منهم ..

٣- عرض صور جنسية سواء عبر الإنترنت أو بشكل فعلي. (لو لقيتيه فجأة فتح موقع اباحي ..حصل و عملتي موفي نايط و فتح فيلم و فجأة قلب ثقافي) صوتي و اجري علطول!

٤- اللمس، التحسس، النغز، الحك، الاقتراب بشكل كبير، الإمساك، الشد وأي نوع من الإشارات الجنسية

غير المرغوب بها .. ده تحرش و دعوة يا حبيبتي!

كل واحدة مرت بالتحرش حتفتكر شخص ما و هي بتقرا السطور دي .. متبصيش وراكي..متقوليش يارتني كنت عملت كذا ولا قلت كذا ..

متخافيش و أرفعي راسك فوق و بصي في عين التخين عشان انتي أقوي و أشجع من أي حد اتعرضلك...ومعاكي ربنا قبل كل الناس اللي بتساندك و معاكي.. وأنا بقولك انتي قوية عشان كملتي و بتقري كلامي ده وانتي عارفة من جواكي انك ست الستات و بمية ألف راجل.