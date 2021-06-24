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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هي حلوة بنت سمرا.."الناس اللي بتقعد شهر في الساحل الشمالي تفتكروا ليه؟"

صدى البلد

يبدأ موسم الساحل الشمالي والمصيف وهذا يعني ان تمتلئ صفحات السوشيال ميديا بأغنية مريام فارس وآسر ياسين " هو شمس وسط رمله وهي حلوة بنت سمرا ".

 

و في سياق اخر هناك علامة استفهام كبيرة حول قضاء معظم الناس شهرا في الساحل الشمالي و علامة استفهام أخرى حول ماذا يعملون .

 

ولذلك قامت كاميرا صدي البلد بسؤال الشباب حول "  الناس اللي بتقعد شهر في الساحل الشمالي تفتكروا بيشتغلوا ايه ؟ "

 

و جاءت ردود الأفعال علي السؤال بطريقة كوميدية أثارت اعجاب المتابعين .

الساحل الشمالي السوشيال ميديا المصيف صدى البلد الشباب

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