هي حلوة بنت سمرا.."الناس اللي بتقعد شهر في الساحل الشمالي تفتكروا ليه؟"

يبدأ موسم الساحل الشمالي والمصيف وهذا يعني ان تمتلئ صفحات السوشيال ميديا بأغنية مريام فارس وآسر ياسين " هو شمس وسط رمله وهي حلوة بنت سمرا ".

و في سياق اخر هناك علامة استفهام كبيرة حول قضاء معظم الناس شهرا في الساحل الشمالي و علامة استفهام أخرى حول ماذا يعملون .

ولذلك قامت كاميرا صدي البلد بسؤال الشباب حول " الناس اللي بتقعد شهر في الساحل الشمالي تفتكروا بيشتغلوا ايه ؟ "

و جاءت ردود الأفعال علي السؤال بطريقة كوميدية أثارت اعجاب المتابعين .