دينية البرلمان: حل مشكلة نقل ورش الغردقة للحرفيين بشكل يرضي جميع الأطراف
تعهد وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، بحل مشكلة نقل الورش في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، إلى مدينة الحرفيين، بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف، دون أي ضرر لأي طرف، وبما يحقق الصالح العام.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس الوفد البرلماني، إن اللجنة استمعت لجميع أطراف المشكلة، وهناك حلول مطروحة، ولن ترضي اللجنة إلا بالحلول التي تحقق صالح المواطنين أصحاب الورش، وفي الوقت ذاته تحافظ علي مال الوقف، لافتا إلى أن اللجنة ستتابع مع وزارة الأوقاف والمحافظة للتوافق علي الحلول النهائية، وستعد تقريرا عن نتائج الزيارة وما تم الانتهاء إليه بشأن مشكلة نقل الورش، وستضع توصياتها لإنهائها وإزالة أي عقبات أمام حلها.
من جانبها قالت، عبير نصار، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة تحرص على حل مشكلة نقل الورش إلى مدينة الحرفيين بما يحقق الصالح العام للجميع.
وتابعت: "اللجنة مع مصلحة المواطنين أصحاب الورش، وتتضامن مع مطالبهم وحقوقهم، وضرورة التيسير عليهم في سداد أسعار تملك هذه الورش، وفي الوقت نفسه يتم الحفاظ علي مال الوقف"، مشيرة إلي أن اللجنة استمعت إلي جميع الأطراف، وستتابع مع الجهات المعنية سواء وزارة الأوقاف أو محافظة البحر الأحمر، وستضع توصياتها التي تضمن حل المشكلة نهائيا وتحقيق الصالح العام.
فيما قالت دعاء محمد سليمان، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف: توجيهات القيادة السياسية دائما من أجل صالح المواطن، والتيسير على الناس، في كل الملفات والمشكلات، متابعة: "جئنا اليوم لنستمع للمواطنين أصحاب الورش ومعرفة مطالبهم، وكذلك التواصل مع وزارة الأوقاف ومحافظة البحر الأحمر، سعيا لإيجاد حلول توافقية ترضي جميع الأطراف، وتحقق صالح المواطنين، ولا تضيع مال الوقف أيضا".
وأضافت أن اللجنة الدينية بمجلس النواب ستعد تقريرها عن الزيارة الميدانية بشأن مشكلة نقل الورش لمدينة الحرفيين، وستضع توصيات لحلها، وستكون هناك متابعة حتي يتم نقل الورش لمدينة الحرفيين بالشكل الذي يضمن التيسير علي المواطنين، وكذلك التأكد من حل كل الأمور اللوجستية في مدينة الحرفيين، وتوصيل كل المرافق والخدمات.
وعقد وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، اليوم الخميس، خلال زيارته الميدانية لمحافظة البحر الأحمر، لقاء مع اصحاب الورش في الغردقة، الذين من المقرر نقلها إلي مدينة الحرفيين خارج الكتلة السكنية، وكان في استقبال الوفد، النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، ومقدم طلب الإحاطة، بشأن مشكلة نقل الورش، وبحضور اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.
تأتي الزيارة بناء علي طلب إحاطة مقدم من النائب سيد قاسم، بشأن تأخر نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة إلي منطقة الحرفيين المخصصة لها بمدينة الغردقة، وذلك نتيجة مغالاة سعر تملك هذه الورش من قبل هيئة الأوقاف المصرية مالكة المشروع.