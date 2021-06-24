دينية البرلمان: حل مشكلة نقل ورش الغردقة للحرفيين بشكل يرضي جميع الأطراف

تعهد وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، بحل مشكلة نقل الورش في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، إلى مدينة الحرفيين، بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف، دون أي ضرر لأي طرف، وبما يحقق الصالح العام.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس الوفد البرلماني، إن اللجنة استمعت لجميع أطراف المشكلة، وهناك حلول مطروحة، ولن ترضي اللجنة إلا بالحلول التي تحقق صالح المواطنين أصحاب الورش، وفي الوقت ذاته تحافظ علي مال الوقف، لافتا إلى أن اللجنة ستتابع مع وزارة الأوقاف والمحافظة للتوافق علي الحلول النهائية، وستعد تقريرا عن نتائج الزيارة وما تم الانتهاء إليه بشأن مشكلة نقل الورش، وستضع توصياتها لإنهائها وإزالة أي عقبات أمام حلها.

من جانبها قالت، عبير نصار، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة تحرص على حل مشكلة نقل الورش إلى مدينة الحرفيين بما يحقق الصالح العام للجميع.

وتابعت: "اللجنة مع مصلحة المواطنين أصحاب الورش، وتتضامن مع مطالبهم وحقوقهم، وضرورة التيسير عليهم في سداد أسعار تملك هذه الورش، وفي الوقت نفسه يتم الحفاظ علي مال الوقف"، مشيرة إلي أن اللجنة استمعت إلي جميع الأطراف، وستتابع مع الجهات المعنية سواء وزارة الأوقاف أو محافظة البحر الأحمر، وستضع توصياتها التي تضمن حل المشكلة نهائيا وتحقيق الصالح العام.

فيما قالت دعاء محمد سليمان، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف: توجيهات القيادة السياسية دائما من أجل صالح المواطن، والتيسير على الناس، في كل الملفات والمشكلات، متابعة: "جئنا اليوم لنستمع للمواطنين أصحاب الورش ومعرفة مطالبهم، وكذلك التواصل مع وزارة الأوقاف ومحافظة البحر الأحمر، سعيا لإيجاد حلول توافقية ترضي جميع الأطراف، وتحقق صالح المواطنين، ولا تضيع مال الوقف أيضا".

وأضافت أن اللجنة الدينية بمجلس النواب ستعد تقريرها عن الزيارة الميدانية بشأن مشكلة نقل الورش لمدينة الحرفيين، وستضع توصيات لحلها، وستكون هناك متابعة حتي يتم نقل الورش لمدينة الحرفيين بالشكل الذي يضمن التيسير علي المواطنين، وكذلك التأكد من حل كل الأمور اللوجستية في مدينة الحرفيين، وتوصيل كل المرافق والخدمات.

وعقد وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، اليوم الخميس، خلال زيارته الميدانية لمحافظة البحر الأحمر، لقاء مع اصحاب الورش في الغردقة، الذين من المقرر نقلها إلي مدينة الحرفيين خارج الكتلة السكنية، وكان في استقبال الوفد، النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، ومقدم طلب الإحاطة، بشأن مشكلة نقل الورش، وبحضور اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

تأتي الزيارة بناء علي طلب إحاطة مقدم من النائب سيد قاسم، بشأن تأخر نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة إلي منطقة الحرفيين المخصصة لها بمدينة الغردقة، وذلك نتيجة مغالاة سعر تملك هذه الورش من قبل هيئة الأوقاف المصرية مالكة المشروع.