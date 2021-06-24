دينا أبو السعود تكشف عن طريقة لحماية البشرة من التلوث.. فيديو

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي، إن التلوث يؤثر على الجلد ويسبب “شحوب البشرة” وقد يؤدي إلى ظهور الإنسان في سن أكبر من سنه.

وأضافت دينا أبو السعود، خلال لقائها مع برنامج "البيه والهانم"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن “كريم بينكي” يساعد على شد ترهلات الوجه ولكن بشكل بسيط.

وأشارت المستشار الطبي إلى أنه يحتوي على التوت البري الذي يساعد على توحيد لون البشرة، بالإضافة إلى مستخلص العرقسوس الذي يساعد على التفتيح.

وأوضحت دينا أبو السعود أن كريم "بينكي" يحتوي على فيتامينات منها: "C"، و"B" و"A"، كما أنه مناسب لأصحاب البشرة الدهنية.

ولفتت المستشار الطبي إلى أن مستخلص الشاي الأخضر المتوافر بالكريم يساعد على سحب الدهون الزائدة بالبشرة، بالإضافة إلى أنه يسهم في التخفيف من ظهور الحبوب في الوجه.

وأكدت دينا أبو السعود أن عبوة واحدة من “بينكي” تصلح لجميع أنواع البشرة، ومنها البشرة الدهنية والجافة.

وذكرت أن كريم "بينكي" مناسب أيضاً للبشرة الحساسة لأنه يحتوى على معدن الزنك، مشيرة إلى أنه ليس لاستخدام الوجه فقط، ولكن لجميع أنحاء الجسم التي تظهر بها بقع في أماكن متفرقة أيضاً.

وشددت المستشار الطبي على أن الإنسان الطبيعي يجب عليه تناول ما لا يقل عن 2 لتر مياه يوميًا، على الرغم من أن البعض يتناسى شرب المياه بصورة كبيرة، ولهذا يفضل أن يصطحب معه المياه عند الخروج، ليتذكر شرب المياه باستمرار، معقبة: "لازم أشرب مياه، عشان الكلى محتاجة مياه، والشعر أيضا".