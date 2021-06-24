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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استعدوا لارتفاع الأسعار .. 10 نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء

صدى البلد

يسعى الكثيرون لتخفيض استهلاك الكهرباء ، خاصة بعد ارتفاع أسعار الكهرباء كما أنه سيتم تطبيق زيادة أخرى الشهر المقبل.

يقدم صدى البلد لقرائه عدة نصائح  يجب اتباعها لترشيد الاستهلاك وتقليل فاتورة الكهرباء.

 

 

- إغلاق مصابيح الإضاءة في الأماكن التي لا تحتاج إلى الإضاءة، والاعتماد على ضوء الشمس خلال النهار وبالطبع يجب تبديل اللمبات العادية بلمبات "ليد".

- إغلاق مراوح السقف في الغرف التي تخلو من الأشخاص.

-  استخدام الميكرويف والأفران في تسخين الأكل للضرورة القصوى فقط.

- عدم ترك شاحن الهواتف في الكهرباء لأن تركها يؤدي إلى استهلاك 20%.

- عند استخدام الغسالة الكهربائية، يفضل تقليل عدد الغسلات عن طريق استخدام الحمولة القصوى في كل غسلة، واستخدام الماء البارد بدلا من الساخن يقلل أيضا من استهلاك الكهرباء

- ضبط درجة حرارة الثلاجة بين 2 و 3 درجة مئوية، ودرجة "الفريزر" تكون - 18 درجة مئوية.- في حالة وجود غسالة الأطباق، لا تستخدمها في تجفيف الأطباق.

- ينصح بالاستعانة بترموستات لضبط درجة إضاءة المنزل والتحكم بها حسب الحاجة.

- فصل الأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة والشواحن، ولا تضع جهاز اللابتوب على الشاحن عندما تكون البطارية ممتلئة.

- يجب  شراء التكييف  من  النوع المناسب للمساحة المراد استخدامه فيها للحصول على أعلى درجة تبريد وضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة لا تقل عن 24 درجة وغلق منافذ التهوية أثناء تشغيله لضمان الحفاظ على درجة الحرارة.

- الأجهزة الكهربائية القديمة قد يكون سببا من أسباب ارتفاع الاستهلاك، لأن الأجهزة الكهربائية القديمة تستهلك طاقة أكبر.

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